„De neaudit şi de necredut…”

„Dar ce să dicem despre Rădăuţi? Aice, unde este vatra Românilor, unde aproape 90% din locuitori sunt curat Români, aceştia nu-s de feliu consideraţi în aspiraţiunile sale cătră o cultură mai înaltă. Nici o singură clasă paralelă românească la gimnasiu nu li înlesnesce studenţilor români propăşirea în studii. Aceasta e de neaudit şi de necredut! Tocmai asupra acestui ţinut ar trebui să îndrepte bărbaţii cu influenţă privirile şi atenţiunea deosăbită a D-lui ministru şi să-i ceară luarea măsurilor necesare”.

„Revista Politică”, Anul II, nr. 10, Suceava, Octomvrie 1887.

„Meseriaşii Bucovinei”

„Situaţia cetăţenimii româneşti din oraşele Bucovinei a devenit tot mai grea. Ea se compune, în mare parte, din meseriaşi cari, dela isbucnirea răsboiului, au rămas lipsiţi de câştig. Cojocarii Siretiului stau, de lungă vreme, în nelucrare, căci, deşi ar fi de lucru, lipsesc pieile, producţiunea în ţară fiind micşorată şi importul din România fiind oprit. Acelaşi lucru e şi cu cismarii din Suceava. Ar avea de lucru pentru oraş şi district, însă materialele trebuincioase sunt atât de scumpe încât din toată munca nu mai rezultă nici un câştig. Cel mai greu o duc pietrarii, zidarii, lemnarii şi dulgherii cari formează numărul cel mai mare de meseriaşi”.

„Viaţa Nouă”, Anul III, nr. 165, Octombrie 1915.