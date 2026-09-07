Mesajul președintelui ASFOR către școlile silvice, la deschiderea anului școlar și a Săptămânii Forestierului 2026

Asociația Forestierilor din România (ASFOR) transmite, cu ocazia deschiderii anului școlar 2026–2027, un mesaj elevilor și profesorilor din colegiile și liceele silvice. Momentul coincide cu debutul Săptămânii Forestierului 2026, care se desfășoară între 7 și 11 septembrie, la Azuga și Cheile Grădiștei, sub genericul „Pădurea, resursă strategică pentru generațiile următoare”.

„Nu intrați într-o meserie de sezon. Intrați într-o breaslă cu rădăcini. Pădurea nu se grăbește, dar știe încotro merge. Dacă intrați în școlile ei cu aceeași răbdare, veți ști și voi”, a declarat dr. ing. ec. Ciprian Dumitru Muscă, președintele ASFOR.

ASFOR atrage atenția că deficitul de personal calificat din exploatările forestiere și din ocoalele silvice reprezintă una dintre principalele vulnerabilități ale sectorului. Soluția susținută de asociație este dublă: mecanizare și educație. Tinerii formați în școlile silvice, cu acces la simulatoare, utilaje moderne, SUMAL, LiDAR și trasabilitate digitală, devin operatori ai unor tehnologii de înaltă valoare.

„Fără oameni formați, utilajele rămân piese de muzeu. Fără școli vii, breasla îmbătrânește în tăcere. De aceea, pentru ASFOR, educația stă lângă tehnologizare”, a adăugat președintele ASFOR.

Asociația profesională mulțumește cadrelor didactice din școlile silvice și reamintește programul „ghiozdanul forestierului”, derulat din 2024 în colegiile de profil, ca expresie a angajamentului față de formarea noilor generații de silvicultori.