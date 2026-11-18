Lucrările de modernizare și reabilitare a infrastructurii rutiere și pietonale de pe Aleea Jupiter din municipiul Suceava au ajuns la final. Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a prezentat rezultatele intervențiilor din această zonă rezidențială, situată în vecinătatea Cimitirului Pacea și a pădurii-parc Zamca.

Conform imaginilor publicate de administrația locală, zona a fost reconfigurată, carosabilul și aleile de acces dintre blocuri au fost asfaltate integral, iar locurile de parcare au fost delimitate și marcate corespunzător, inclusiv prin trasarea sensurilor de circulație și a zonelor hașurate de siguranță.

De asemenea, proiectul a inclus refacerea trotuarelor cu pavele, montarea de borduri noi și amenajarea scuarurilor și a zonelor verzi mediane, unde a fost așternut pământ vegetal și au fost plantați arbori tineri.

Mesajul lui Rîmbu pentru locatarii de pe Aleea Jupiter, la finalizarea lucrărilor de reabilitare

Odată cu încheierea șantierului, primarul Vasile Rîmbu a transmis un mesaj locatarilor de pe Aleea Jupiter, subliniind că menținerea noilor amenajări depinde de implicarea și responsabilitatea comunității locale.

„Aleea Jupiter a ajuns la capătul drumului spre normalitate, devenind o cronică a modernizării și a răbdării unui oraș care începe să se facă bine, pentru că #FacemSuceavaBine nu e un slogan, e o metodă de lucru. Dar aici, pe Aleea Jupiter, adevăratul test abia acum începe. Mă refer la parteneriatul continuu între cei care administrează și cei care locuiesc acolo. Noi ne-am făcut partea. De azi, a păstra locul așa cum arată acum depinde de toți și de fiecare”, a transmis primarul Vasile Rîmbu.