Lucrările de modernizare și reabilitare a infrastructurii rutiere și pietonale de pe Aleea Jupiter din municipiul Suceava au ajuns la final. Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a prezentat rezultatele intervențiilor din această zonă rezidențială, situată în vecinătatea Cimitirului Pacea și a pădurii-parc Zamca.
Conform imaginilor publicate de administrația locală, zona a fost reconfigurată, carosabilul și aleile de acces dintre blocuri au fost asfaltate integral, iar locurile de parcare au fost delimitate și marcate corespunzător, inclusiv prin trasarea sensurilor de circulație și a zonelor hașurate de siguranță.
De asemenea, proiectul a inclus refacerea trotuarelor cu pavele, montarea de borduri noi și amenajarea scuarurilor și a zonelor verzi mediane, unde a fost așternut pământ vegetal și au fost plantați arbori tineri.
Odată cu încheierea șantierului, primarul Vasile Rîmbu a transmis un mesaj locatarilor de pe Aleea Jupiter, subliniind că menținerea noilor amenajări depinde de implicarea și responsabilitatea comunității locale.
„Aleea Jupiter a ajuns la capătul drumului spre normalitate, devenind o cronică a modernizării și a răbdării unui oraș care începe să se facă bine, pentru că #FacemSuceavaBine nu e un slogan, e o metodă de lucru. Dar aici, pe Aleea Jupiter, adevăratul test abia acum începe. Mă refer la parteneriatul continuu între cei care administrează și cei care locuiesc acolo. Noi ne-am făcut partea. De azi, a păstra locul așa cum arată acum depinde de toți și de fiecare”, a transmis primarul Vasile Rîmbu.