Mesaje false transmise în numele Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PADROM) avertizează asupra unor mesaje frauduloase care pretind că sunt trimise de companie. Mesajele solicită verificarea poliței PAD prin accesarea unui link și introducerea unor date personale. Aceste mesaje reprezintă tentative de phishing și nu sunt transmise de PADROM.

”Precizăm că situația nu este rezultatul unui atac asupra sistemelor PADROM. Acestea nu au fost compromise și nu a avut loc nicio scurgere de date cu caracter personal. Persoane rău intenționate folosesc în mod fraudulos elemente ale identității PADROM pentru a obține date personale”, explică reprezentanții platformei de asigurări.

Recomandări, în caz de primiți un astfel de mesaj:

• nu accesați linkurile;

• nu introduceți CNP-ul, date bancare sau alte informații personale;

• nu răspundeți și nu descărcați documentele atașate;

• verificați cu atenție adresa expeditorului și domeniul site-ului;

• pentru informații despre polița PAD, introduceți direct în browser adresa padrom.ro sau contactați asigurătorul prin care a fost emisă polița.

Dacă ați accesat deja linkul, închideți pagina. Dacă ați introdus date personale, raportați incidentul către DNSC, la numărul 1911 sau prin platforma PNRISC. Dacă ați furnizat date bancare, contactați imediat banca.

PADROM urmărește situația și recomandă proprietarilor să trateze cu prudență orice mesaj care solicită furnizarea urgentă a unor date personale.