Mesaj printre rânduri al primarului Vasile Rîmbu pentru rebelii din Consiliul Local

Un mesaj aparent ecologist al primarului de Suceava, Vasile Rîmbu, axat pe regenerarea urbană și toaletarea arborilor, pare a fi mai curând în cheie politică, transmis în contextul ultimelor evenimente de pe scena publică locală. „În natura orașului e un schimb de generații care, personal, îmi produce mare bucurie. Mă refer la regenerarea prin pomi tineri care iau locul unora bătrâni, precum și la un plan de înverzire a spațiilor verzi dintre blocuri (și nu numai). Orice arbore care și-a încheiat ciclul biologic și a devenit un pericol pentru oameni lasă în urmă un gol pe care nu vrem să-l umplem cu beton, ci cu viață nouă, mai viguroasă și mai sigură. Dar dincolo de asta, privim spre viitor – iar miza reală este să aducem rădăcini, umbră și verdeață acolo unde decenii la rând n-a fost nimic altceva decât pământ bătătorit, pietriș inert sau colțuri abandonate. Suceava nu crește doar prin clădiri, străzi și parcări; crește prin oxigenul și liniștea pe care le plantăm în micile grădini ale orașului. Ne dorim ca acțiuni de acest gen să devină o reconstrucție a stării de spirit a cartierelor, pornită de la firul ierbii”, a scris, sâmbătă, Vasile Rîmbu, pe contul său de Facebook.

Dincolo de grija pentru spațiile verzi dintre blocuri, textul primarului pare a fi mai curând despre autoritate și putere, într-o etapă în care executivul navighează prin apele tulburi ale pierderii majorității în Consiliul Local. Schimbările de poziție din deliberativ, dublate de o opoziție tot mai vocală venită chiar din propria tabără politică, oferă cuvintelor primarului un sens simbolic, legat de bătălia pentru controlul deciziilor administrative.

Metafora „schimbului de generații” prin înlocuirea pomilor bătrâni cu alții tineri și mai viguroși capătă o nuanță ironică atunci când este privită prin prisma realității politice din PSD Suceava. Aripa care îi contestă autoritatea și blochează proiecte ale hotărârilor de consiliu este formată tocmai din politicieni tineri, prezentați de însuși Vasile Rîmbu în campania electorală drept un nou val administrativ. Când vorbește despre arborii care „și-au încheiat ciclul biologic și au devenit un pericol pentru oameni”, acesta nu se referă neapărat la vârsta biologică a opozanților săi, ci la mentalitatea politică și la impactul jocurilor de culise asupra stabilității administrative. Astfel, pentru Rîmbu, adevărata „vigoare” și „viață nouă” nu sunt garantate de anii din buletin, ci de loialitatea față de viziunea sa asupra orașului.

Cu descrieri precum „pământ bătătorit, pietriș inert sau colțuri abandonate” primarul zugrăvește peisajul unor cartiere, dar în același timp acestea pot reprezenta și starea de blocaj în care se află votul din Consiliul Local. „Betonul” cu care s-ar umple golurile lăsate de arborii care „și-au încheiat ciclul biologic” ar putea fi o trimitere la rigiditatea vechilor obiceiuri politice, Rîmbu semnalând intenția de a izola această rezistență. În viziunea sa, dezvoltarea Sucevei nu se poate măsura doar prin infrastructură rigidă sau prin negocieri politice în spatele ușilor închise, ci prin „oxigenul și liniștea” pe care administrația trebuie să le ofere cetățenilor.

Acțiunile de înverzire prin care se va face o „reconstrucție a stării de spirit a cartierelor, pornită de la firul ierbii” transmit intenția de a ocoli blocajul din Consiliul Local și de a căuta sprijin „la firul ierbii”, în mijlocul comunității. Sub masca acțiunii peisagistice, semnalul transmis de primar este că, în ciuda bătăliilor politice purtate cu tinerii rebeli din propriul partid, controlul executiv și viziunea asupra orașului îi aparțin, iar legitimitatea o caută la oameni, nu în jocurile din deliberativ.