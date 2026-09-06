Mesaj de adio emoționant transmis de conducerea liceului unde erau elevi adolescenții morți în accidentul tragic de sâmbătă dimineață

Un emoționant mesaj de adio a transmis conducerea Colegiului Național ”Nicu Gane” din Fălticeni după ce doi dintre elevii acestei unități școlare ți-au pierdut viața în cumplitul accident de sâmbătă dimineață, de la Fântâna Mare.

Redăm mai jos mesajul de condoleanțe publicat de directorul adjunct al Colegiului Național “Nicu Gane” din Falticeni, Luminița Corbu:

“Cu profundă durere și nemărginită tristețe, comunitatea Colegiului Național „Nicu Gane” Fălticeni își ia rămas-bun de la doi dintre elevii săi, colegi și prieteni dragi, plecați mult prea devreme dintre noi.

Este greu să găsim cuvinte în fața unei asemenea tragedii. Două vieți tinere, doi elevi de clasa a XI-a, cu vise, speranțe și un drum întreg înainte, s-au oprit mult prea devreme, lăsând în urmă o durere pe care cuvintele nu o pot cuprinde.

Conducerea Colegiului Național „Nicu Gane” Fălticeni și întregul colectiv de profesori sunt alături, cu profundă compasiune, de familiile îndoliate, de colegii și prietenii celor doi elevi, precum și de toți cei care i-au cunoscut și i-au prețuit.

În aceste clipe cumplite, întreaga noastră comunitate școlară este unită în durere. Vom păstra vie amintirea lor în sufletele noastre, în băncile și în locurile care le-au fost atât de familiare, în amintirile colegilor și ale profesorilor care le-au fost alături.

Dumnezeu să le odihnească sufletele în pace și să ofere putere familiilor pentru a putea trece prin această încercare de neînchipuit.

Drum lin spre lumină, dragi copii!

Veți rămâne pentru totdeauna parte din familia „Nicu Gane”.

Sincere condoleanțe familiilor îndoliate!

Conducerea și colectivul de profesori al Colegiului Național „Nicu Gane” Fălticeni”.

Alexandru Mateiciuc, din Fântâna Mare, de 16 ani, cel care s-ar fi aflat la volanul unui autoturism marca VW Golf 7 Hibrid, respectiv Rareș Mercore, din Rădășeni, tot de 16 ani, au murit sâmbătă dimineață după ce mașina a lovit cu putere un cap de podeț, iar apoi a luat foc.

Cei doi ar fi participat vineri noapte la o petrecere și se întorceau acasă.

Din cauza vitezei excesive și a lipsei de experiență, mașina nu a mai putut lua la timp o curbă la dreapta și nenorocirea nu a mai putut fi evitată.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a petrecut tragedia și dacă minorul luase mașina fără știrea părinților sau dacă ar fi avut acordul acestora.