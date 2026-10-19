Memoria suceveanului Traian Popovici, „Drept între Popoare”, omagiată la Cernăuți

Consulatul General al României la Cernăuți, alături de reprezentanții mediului asociativ românesc din regiune, a organizat un moment solemn dedicat comemorării lui Traian Popovici, cu prilejul împlinirii a 134 de ani de la nașterea sa. Un bust al fostului primar român al Cernăuțiului, Traian Popovici, a fost amplasat pe piedestalul din cadrul complexului memorial dedicat victimelor ghetoului evreiesc din oraș. Potrivit publicației BucPress din Cernăuți, bustul a fost realizat de sculptorul Vitalii Șeleghin la inițiativa și cu sprijinul financiar al liderului comunității evreiești Ilia Hoch, care este și consul onorific al Letoniei.

Născut la 17 octombrie 1892 în satul Rușii-Mănăstioara din comuna Udești, județul Suceava, Traian Popovici provenea dintr-o veche familie de preoți. A fost fiul preotului Ioan Popovici și strănepotul preotului Andrei din Udești, care în 1777 a refuzat să depună jurământul de credință față de stăpânirea austriacă. Formarea sa intelectuală s-a legat strâns de Suceava, unde a urmat cursurile Gimnaziului superior între anii 1903 și 1911. Ulterior, s-a înscris la Facultatea de Drept din cadrul Universității din Cernăuți, devenind avocat și doctor în drept.

În anul 1941, în calitate de primar al orașului Cernăuți, într-o epocă întunecată guvernată de ură, a ales să își riște viața și cariera pentru a salva peste 20.000 de evrei din ghetou de la deportarea în Transnistria. Pentru acest act de un curaj civic, statul Israel i-a conferit în 1989 titlul de „Drept între Popoare”.

Eroul bucovinean s-a stins din viață la 4 iunie 1946 și își doarme somnul de veci în curtea bisericii de lemn din satul Colacu, comuna Fundu Moldovei, județul Suceava, vegheat de un monument simplu. „Memoria lui Traian Popovici este o punte peste timp care ne obligă la neuitare, dar și la asumarea responsabilității de a apăra pacea, toleranța și solidaritatea interumană”, a arătat consulul general al României la Cernăuți, Irina-Loredana Stănculescu, în cadrul ceremoniei.

Diplomații români au transmis mulțumiri tuturor celor care s-au alăturat acestui demers.