Vineri, 9 octombrie, comunitatea școlară a Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare” din Cajvana a fost gazda unei manifestări comemorative de o profundă încărcătură morală și educativă, dedicate memoriei victimelor Holocaustului.

Inițiativa și-a propus nu doar să păstreze vie amintirea uneia dintre cele mai întunecate pagini din istoria omenirii, ci și să contribuie în mod activ la prevenirea tuturor formelor de discriminare, intoleranță, antisemitism, rasism și ură. Prin intermediul tuturor momentelor pregătite, organizatorii și elevii au promovat respectul necondiționat pentru demnitatea umană, diversitatea, toleranța și solidaritatea, reușind să transforme memoria trecutului într-o lecție vie pentru prezent și într-un îndemn ferm la responsabilitate pentru viitor.

​Programul activității s-a desfășurat cursiv, îmbinând rigoarea istorică cu reflecția literară și manifestările artistice.

Memoria ca scut împotriva urii: Ziua Holocaustului la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana

În deschidere, prima etapă, intitulată „Memorie și literatura Holocaustului – Coșmarul istoriei: Ce a făcut Holocaustul?”, a oferit cadrul necesar pentru prezentarea contextului istoric și pentru conștientizarea dimensiunii acestei tragedii. Elevii au realizat prezentări documentate, aducând în atenția celor prezenți aspecte esențiale legate de persecuția și exterminarea evreilor, precum și consecințele dureroase ale acestui episod istoric.

​Parcursul comemorativ a continuat cu cea de-a doua etapă, „Mărturii din infern”, dedicată prezentărilor de carte. În cadrul acesteia, elevii au adus în prim-plan opere literare de referință și mărturii tulburătoare despre Holocaust, punând accent pe experiențele individuale ale victimelor și pe importanța fundamentală a păstrării memoriei acestora. Printre titlurile abordate și analizate s-au numărat cărți fundamentale precum Jurnalul Annei Frank și Noaptea de Elie Wiesel, alături de alte volume reprezentative dedicate acestei perioade.

​Dimensiunea emoțională a fost consolidată în cadrul celei de-a treia etape, „Exprimare artistică”, un moment în care lectura și arta au devenit vehicule de exprimare a empatiei profunde. Elevii au valorificat literatura și creativitatea artistică prin lecturi doveditoare, recitări de poezii și momente omagiale dedicate memoriei celor care au suferit.

Memoria ca scut împotriva urii: Ziua Holocaustului la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana

​Finalul activității a fost marcat de un atelier de reflecție morală, conceput ca un exercițiu interactiv. Elevii au utilizat bilețele pe care erau scrise întrebări și mesaje provocatoare, oferindu-le cadrul optim pentru a-și exprima deschis gândurile, frământările și sentimentele cu privire la Holocaust și la semnificația acestuia în lumea contemporană.

​Succesul acestei manifestări a fost posibil datorită implicării active a elevilor claselor a XI-a A și a XI-a B, care s-au dedicat neobosit pregătirii și susținerii tuturor momentelor din cadrul programului.

​Activitatea a fost coordonată de profesoara Pîțu Diana Patrizia, care a subliniat importanța educativă a evenimentului: „Prin această activitate ne-am dorit nu doar să aducem un omagiu celor care au suferit, ci și să le oferim tinerilor un spațiu de reflecție asupra valorilor umane fundamentale. Memoria Holocaustului nu trebuie să rămână doar o pagină în cărțile de istorie, ci trebuie să devină o lecție vie despre toleranță, empatie și responsabilitate morală. Implicarea elevilor noștri ne demonstrează că tânăra generație este pregătită să spună un «Nu» hotărât urii și discriminării sub orice formă.”

Memoria ca scut împotriva urii: Ziua Holocaustului la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana

​La rândul său, directorul coordonator al liceului din Cajvana, profesor Ciotu Iulian, a transmis aprecierea sa față de impactul acestei inițiative: „Școala are rolul esențial de a forma nu doar competențe academice, ci și caractere și cetățeni responsabili. Comemorarea victimelor Holocaustului este o datorie de onoare și o oportunitate de a le aminti elevilor noștri cât de fragile pot fi pacea și demnitatea umană dacă suntem indiferenți. Felicit întreaga echipă de cadre didactice și pe elevii claselor a XI-a pentru dedicația și maturitatea de care au dat dovadă în organizarea acestui eveniment de o înaltă ținută morală și educativă.”

Evenimentul s-a bucurat de sprijinul și implicarea directă a unei echipe largi de organizare din cadrul Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana, formată din directorul coordonator prof. Ciotu Iulian, directorii adjuncți prof. Crăciun Marius și prof. Ureche Casandra-Daniela, cadrele didactice prof. Bucșa Domnica, prof. Coca Angela-Florentina, prof. Șoldan Anamaria și prof. Grigoraș Paul-Andrei, alături de elevii claselor a XI-a A și a XI-a B.

Prof. înv. primar Lidia-Loredana Seserman, responsabilă cu promovarea imaginii Liceului Tehnologic ”Ștefan cel Mare” Cajvana

Memoria ca scut împotriva urii: Ziua Holocaustului la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana

Memoria ca scut împotriva urii: Ziua Holocaustului la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana