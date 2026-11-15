Memorandum de colaborare între Baroul Suceava și Baroul Cernăuți

Un Memorandum de colaborare a fost încheiat între Baroul Suceava și Baroul Cernăuți a fost semnat în cursul zilei de sâmbătă, 14 noiembrie.

Documentul a fost semnat la sediul Baroului de Avocați Suceava și vizează promovarea valorilor avocaturii și conlucrarea interprofesionala.

La semnarea Memorandumului au participat Alla Yezerska, decan al Baroului Cernăuți, și adjuncții acesteia, avocații Tatiana Volosyna și Mykola Dubets.

Din partea Baroului Suceava au participat decanul Laurian Ostaficiuc și prodecanul Răzvan Viorescu.

Din partea Facultății de Drept și Științe Administrative, din cadrul Universității Ștefan cel Mare Suceava au participat decanul conf. univ. dr. Liana Pascariu și lectorul univ. dr. Daniela Lămășanu.