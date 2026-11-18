Mega Auto, parte a grupului MAG Automobile, a inaugurat marți, 17 noiembrie, noul showroom dedicat mărcii BYD, situat pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 3A, Suceava. Deschiderea marchează o nouă etapă în dezvoltarea companiei și extinderea prezenței sale pe piața auto din nord-estul României.

Cu o experiență de peste 24 de ani în industria auto, MAG Automobile continuă să investească în dezvoltarea rețelei sale și în aducerea unor mărci internaționale și tehnologii moderne mai aproape de clienții din regiune.

Noua locație oferă publicului din Suceava acces la gama de automobile BYD, plug-in hybrid și 100% electrice, precum și la consultanță specializată pentru identificarea modelului potrivit nevoilor fiecărui client.

Tăierea panglicii inaugurale a noului showroom BYD din Suceava

Inovația BYD, susținută de experiența MAG Automobile

BYD se remarcă prin tehnologii dezvoltate intern, precum Blade Battery, bateria cu tehnologie litiu-fier-fosfat (LFP), proiectată pentru siguranță și durabilitate, și Super DM-i, sistemul plug-in hybrid care îmbină avantajele deplasării electrice cu autonomia extinsă oferită de motorul termic.

Automobilele BYD beneficiază de o garanție de bază de 6 ani sau 150.000 km, în timp ce bateria de înaltă tensiune are o garanție de 8 ani sau 250.000 km.

Pentru MAG Automobile, inaugurarea showroom-ului din Suceava reprezintă continuarea unei strategii de dezvoltare construite în jurul experienței clienților, al investițiilor în infrastructură și al serviciilor de calitate.

„În peste 24 de ani de activitate, am învățat că încrederea clienților nu se câștigă prin promisiuni, ci prin experiența pe care le-o oferim, de la prima întâlnire până mult după achiziția automobilului. Am urmărit mereu evoluția industriei auto și am ales să colaborăm cu mărci actuale, care aduc tehnologii avansate, pentru ca oamenii care ne aleg să beneficieze de un raport competitiv între preț și calitate, de cele mai noi inovații și de servicii la standarde înalte.

BYD aduce tehnologii care schimbă industria auto, iar responsabilitatea noastră este să le facem accesibile clienților din regiune, oferindu-le consultanța și sprijinul pe care le așteaptă de la un partener cu experiență.

Deschiderea showroom-ului din Suceava este un nou pas în această direcție și un angajament pe termen lung față de clienții noștri. Iar investițiile noastre în Suceava nu se opresc aici. În foarte scurt timp, vom inaugura și un nou service autorizat BYD, dezvoltat la aceleași standarde înalte de calitate ca showroom-ul pe care îl deschidem astăzi și ca celelalte reprezentanțe și centre de service din grupul MAG Automobile. Ne dorim ca fiecare client să aibă încrederea că, indiferent de locația în care ne vizitează, va beneficia de aceeași calitate a serviciilor și de aceeași atenție acordată nevoilor sale”, a declarat Gabriel Manolache, președintele MAG Automobile.

Evenimentul de inaugurare a reunit parteneri, colaboratori și invitați, marcând începutul activității noii reprezentanțe BYD din Suceava și consolidarea parteneriatului dintre MAG Automobile și producătorul internațional.

Prin această deschidere, Mega Auto își consolidează prezența regională și continuă să investească în dezvoltarea rețelei BYD, oferind clienților acces la tehnologii moderne de mobilitate și servicii auto susținute de experiența grupului MAG Automobile.

MAG Automobile reunește echipele Mega Auto și ATI Motors Holding, cu peste 24 de ani de experiență în vânzări și servicii auto în nord-estul României. Prin Mega Auto SRL, grupul reprezintă marca BYD la Iași și Suceava, continuând să investească în dezvoltarea rețelei și în servicii dedicate clienților.