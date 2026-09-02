Medicul veterinar Petrea Dulgheru a explicat cât de costisitor este un adăpost de câini, după ce a strâns 750 de patrupede de pe străzi

Medicul veterinar Petrea Dulgheru, președintele Colegiului Medicilor Veterinari Suceava, a răspuns public, în cadrul unei conferințe de presă, acuzelor venite din partea reprezentanților asociației Kola Kariola legate de modul în care a gestionat, prin asociația sa, adăpostul de câini de la Vatra Dornei, timp de șase ani de zile.

Este vorba de intervalul 2018-2023, în care de pe străzile din municipiul stațiune au fost strânși 750 de câini.

Acesta a venit cu date și cifre prin care a susținut că nu a făcut profit din această activitate și, cel mai important, a arătat că transferul câinilor din adăpostul de la Vatra Dornei, care nu era autorizat, la adăpostul privat de la Berchișești s-a făcut după ce și-a încheiat contractul, în noiembrie 2023.

”Am salvat multe animale din toate speciile domestice și sălbatice. Tot eu am văzut însă și oameni omorâți de câini sălbăticiți, dar și om mort de turbare”

Medicul a ținut să facă întâi o prezentare a contextului, să explice cine este el în profesia în care activează de peste 50 de ani:

”Am slujit medicina veterinară peste 50 de ani, cu dragoste față de animale, dar și față de proprietarii de animale.

Casa mea a fost în această perioadă de peste jumătate de secol, zi și noapte, cabinetul veterinar unde locuiesc. În acești 50 de ani, am salvat multe animale din toate speciile domestice și sălbatice. Tot eu am văzut însă și oameni omorâți de câini sălbăticiți, dar și om mort de turbare, după ce a fost mușcat de un câine cu rabie.

În lunga mea carieră profesională am fost echilibrat și am tratat toate speciile de animale sălbatice și domestice la fel. Cred că trebuie să trăiască și ursul, și vaca. Cred că trebuie să trăiască și lupul, dar și oaia, și cervida. Să trăiască și barza, dar și puiul de iepure. Acest echilibru trebuie să fie păstrat, la fel și în cazul câinelui în raport cu omul. Când acest echilibru dispare, omul trebuie să intervină”.

Petrea Dulgheru, președintele Colegiului Medicilor Veterinari Suceava

Dulgheru a arătat că intenția sa, în 2018, a fost, alături de primarul din Vatra Dornei, Ilie Boncheș, să facă un padoc al primăriei, care să deservească cele 11 comune din bazinul Dornelor, care să fie eficient și economic.

Legislația precară, fondurile puține și alte cauze au făcut însă ca proiectul să reușească doar în parte.

Un proiect care a reușit doar în parte, în sensul strângerii a 750 de câini de pe străzi

Cel mai important, câinii au dispărut aproape în totalitate o perioadă de pe străzile municipiului stațiune Vatra Dornei. Dulgheru susține că poate dovedi cu acte că a eutanasiat doar opt câini, care erau extrem de bolnavi.

”Uneori alergam și zece zile după un câine deoarece fugeau ziua în pădure. A fost o experiență benefică pentru oamenii din Vatra Dornei și pentru turiști, dar tristă pentru mine. Am pierdut foarte mult financiar. Și cum în popor este o frază adevărată că <niciodată o faptă bună nu rămâne nepedepsită>, a apărut pedeapsa și la mine, aceste acuzații că am făcut bani și că am omorât câini”, a ”tunat” doctorul, care a anunțat că va merge și în instanță cu cei care l-au acuzat.

El a detaliat că un câine în adăpost costă undeva între 15 și 30 de lei pe zi, în funcție de talie, numai pe partea de hrănire, de unde rezultă un cost anual per câine care depășește și 10.000 de lei.

O înmulțire cu 750 de câini, sau mai mulți, câți sunt în alte adăposturi, este destul de simplu de făcut.

Ce spune legea cu privire la eutanasierile din adăposturi

”Când padocul era plin era cel mai greu de gestionat, deoarece mă suna primarul și-mi spunea să vin să tranchilizez, să ridic câini, că are reclamații, iar eu îi spuneam că nu mai am spații goale în adăpost. El spunea să respect legea, adică după 14 zile de stat în padoc să-i eutanasiez. Sunt un bărbat puternic, dar îmi era foarte greu să fac eutanasieri. În șase ani am eutanasiat doar 8 câini”, susține Petrea Dulgheru.

Pe de altă parte, raportat la lege și la dimensiunea problemei de acum, la nivel de țară, acesta a subliniat că legislația este clară, cel puțin la adăposturile publice, cu bani de la administrațiile locale: în adăposturile publice câinii nerevendicați timp de 14 zile pot fi eutanasiați, în timp ce la adăposturile private legea nu aduce stipulări clare, într-un sens sau altul.

Așa s-a ajuns probabil și la imensul scandal de la adăpostul privat de la Berchișești, unde administratorul a fost pus sub acuzare sub aspect penal, pentru infracțiunea de ”uciderea animalelor, cu intenție, fără drept”, fiind reținut 24 de ore și plasat sub control judiciar.