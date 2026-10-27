Medicul Dorin Achiței și-a dat demisia din Consiliul Local Suceava

Componența Consiliului Local Suceava va suferi o nouă modificare, ca urmare a demisiei medicului gastroenterolog Dorin Achiței, reprezentant al PSD.

Demisia sa, înregistrată marți, 27 octombrie, vine chiar la jumătatea mandatului de ales local. Preluarea mandatului de consilier local a avut loc pe 24 octombrie 2024.

”Am decis astăzi să renunț la mandatul de consilier local. Nu fac o fără regrete, dar după ultimele evenimente, este clar că e nevoie de mai multă implicare administrativă și politică, iar timpul pe care mi-l permite profesia este limitat”, a declarat Dorin Achiței.

Medicul gastroenterolog a rezumat, cu umor, situația actuală, care l-a determinat să renunțe la funcția de ales local:

”Sunt medic de stomac, dar nu am stomac pentru politică”.

Pentru a lămuri complet situația și a nu lăsa loc de interpretări, Dorin Achiței a justificat alegerea făcută:

”Acum aproape 3 ani am răspuns la provocarea dlui Vasile Rîmbu de a intra în echipa sa pentru a câștiga alegerile locale și a schimba fața orașului. Am regăsit și cunoscut în această echipă mulți oameni de calitate, educați, profesioniști în domeniile lor, cu experiență politică mai mare sau mai mică. Nu am avut nici alt interes decât a face ceva bun pentru orașul nostru și cu speranța că ai noștri copii vor lua în considerare și Suceava ca opțiune pentru viitorul lor.

Consider că drumul pe care s-a pornit este unul corect și cu perspective bune pentru viitor, dar lucrurile au evoluat astfel încât echipa care a pornit la drum nu mai există astăzi. Țin să precizez că nu am avut nici un fel de presiuni din partea nimănui pentru a acționa într-un anumit fel.

Plec cu speranța că lucrurile bune începute vor putea fi continuate și cu convingerea că prin dialog și negociere se vor găsi căi de înțelegere pentru ca Suceava și locuitorii ei să aibă de câștigat”.

Pe lista de consilieri PSD pentru Consiliul Local, la alegerile din 2024, următorul nume este cel al lui Florin Olaru, care a ocupat timp de câteva luni funcția de director al ACET Suceava.