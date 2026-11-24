Medicul care a coordonat echipa ce a realizat primul transplant de inimă din 2026 din România este acum la Suceava. Se numește Al Hussein Hussam și poate fi găsit la clinica Novera, din Șcheia.

În luna ianuarie a acestui an, o echipă de medici din Târgu Mureș, sub coordonarea dr. Al Hussein Hussam, s-a deplasat la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București pentru a preleva inima unui pacient donator în vârstă de 22 de ani, aflat în moarte cerebrală în urma unui accident rutier.

Inima a salvat viața unui tânăr în vârstă de 19 ani, internat din luna octombrie 2025 la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș.

Da, acest medic extrem de apreciat și competent vine să salveze vieți și la Suceava, la clinica Novera. Al Hussein Hussam este medic specialist în chirurgie cardiovasculară (din martie 2023) la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș, iar acum a acceptat și colaborarea cu cea mai recentă clinică medicală deschisă în județul Suceava.

”De la grija pentru inimile celor mici, continuăm cu o altă specialitate importantă pentru sănătatea cardiovasculară. Astăzi, vi-l prezentăm pe dr. Al Hussein Hussam, medic specialist chirurgie cardiovasculară, care se alătură echipei NOVERA. Pentru că sănătatea inimii și a vaselor de sânge merită atenție specializată, la orice vârstă. Pentru informații și programări: 0758 230 230, 0374 488 800”, sună anunțul prin care cei de la Novera l-au prezentat pe reputatul medic, care este și șef de lucrări în cadrul Departamentului de Anatomie și Embriologie la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” Târgu Mureș.