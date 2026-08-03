Medicii suceveni promovează vaccinarea pe traseul Via Transilvanica

Colegiul Medicilor Suceava a lansat o inițiativă inedită pentru a aduce informația medicală corectă în mijlocul comunității. Sâmbătă, 1 august, un grup de medici suceveni a pornit la drum de la Putna pe traseul Via Transilvanica. Aceștia au purtat tricourile oficiale ale campaniei județene de informare „Întreabă-ți medicul despre vaccinare”, transformând drumeția într-un semnal public în favoarea sănătății.

Echipa de profesioniști care a susținut acest demers pe teren a fost formată din doctorii Paul Boarescu, Florina Popovici, Ioana Boarescu, Lacrămioara Luca, Mirela Frățeanu, Ana Burcă și Loredana Știrbu. Prin prezența lor pe traseu, aceștia au dorit să sublinieze importanța unei informări corecte și bazate pe dovezi științifice cu privire la beneficiile reale ale vaccinării.

Reprezentanții Colegiului Medicilor Suceava au explicat că acest gest simbolic face parte dintr-o strategie mai amplă de comunicare. Alături de participarea specialiștilor în emisiuni, interviuri și alte apariții în mass-media locală, acțiunea de pe Via Transilvanica își propune să dărâme barierele de comunicare și să încurajeze un dialog direct, deschis și onest între pacienți și medici.

Campania se desfășoară la nivelul întregului județ sub sloganul „Întreabă-ți medicul despre vaccinare” și are un caracter informativ. Organizatorii recomandă oamenilor ca pentru orice întrebare, dubiu sau nelămurire legată de imunizare, să apeleze cu încredere la medicul de familie sau la medicii specialiști. Aceștia reprezintă cea mai sigură, avizată și personalizată sursă de informații medicale.

Proiectul de responsabilitate socială este inițiat de Colegiul Medicilor Suceava și se bucură de o susținere instituțională partea partenerilor locali: Instituția Prefectului, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Direcția de Sănătate Publică și Inspectoratul Școlar Județean Suceava.