Medicii îndeamnă populația să se vaccineze împotriva gripei sezoniere

Autoritățile medicale au lansat vineri un apel către populație, recomandând începerea din timp a vaccinării antigripale pentru sezonul rece. Specialiștii subliniază că imunizarea reprezintă cea mai simplă și eficientă măsură de protecție împotriva formelor severe de gripă și a complicațiilor medicale ce pot duce la spitalizare.

Recomandarea vizează întreaga populație, însă este adresată cu prioritate persoanelor care prezintă un risc epidemiologic ridicat sau vulnerabilități medicale.

În farmaciile din Suceava vaccinul antigripal există de aproximativ două săptămâni și, potrivit reprezentantei uneia dintre farmaciile din municipiul reședință de județ, medicii deja îl prescriu.

Cine beneficiază de vaccin gratuit și cine primește compensare de 50%

Strategia națională de prevenție prevede facilități financiare pentru accesul la vaccinul antigripal, în funcție de categoriile de risc în care se încadrează cetățenii. Astfel, vaccinare 100% gratuită este asigurată pentru copiii cu vârsta de peste 6 luni, femeile însărcinate, persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, pacienții care suferă de boli cronice, personalul medical, precum și adulții și copiii aflați în centre instituționalizate.

Pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 45 și 65 de ani care nu suferă de boli cronice se aplică o compensare de 50%, prin urmare pot cumpăra vaccinul la jumătate de preț.

Costul este diferit, în funcție de tipul de vaccin, de aproximativ 80 de lei pentru vaccinul injectabil destinat adulților sau 200 de lei pentru cel recomandat pacienților cu anumite afecțiuni cronice, și 268 de lei vaccinul antigripal nazal pentru copii.

Pentru a obține vaccinul gratuit sau compensat, mai întâi este obligatoriu consultul sau contactarea medicului de familie, singurul care poate elibera rețeta pentru vaccin. Ulterior, pe baza rețetei, vaccinul gripal poate fi ridicat din farmacie. Administrarea poate fi efectuată fie în cabinetul medicului de familie, fie în farmaciile autorizate pentru această procedură.

Pe lângă imunizarea specifică, medicii atrag atenția că normele de igienă cotidiană rămân la fel de importante în lunile de iarnă. Spălatul frecvent pe mâini, aerisirea regulată a spațiilor închise – locuințe și birouri și evitarea automedicației sunt reguli de bază. La primele semne de agravare a stării de sănătate, populația este sfătuită să ceară imediat sprijin specializat. „Prevenția începe cu fiecare dintre noi. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor dragi!”, este mesajul transmis de oficialii din Sănătate.