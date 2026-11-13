Spitalul din Bistrița se alătură oficial echipelor de la Suceava și Iași pentru operarea elicopterului SMURD care va fi alocat bazei aeromedicale de la Câmpulung Moldovenesc. Guvernul a adoptat, în ședința de joi, 12 noiembrie, o hotărâre prin care Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița devine unitate sanitară colaboratoare pentru punctul de operare aeromedicală Câmpulung Moldovenesc. Măsura a fost adoptată pentru a asigura continuitatea echipajelor medicale și pentru a reduce timpii de intervenție în zona montană și în localitățile izolate din nordul țării.

Astfel, Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița se alătură Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, ambele unități urmând să colaboreze cu Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Spiridon” Iași, instituție desemnată drept operator medical principal al acestui punct aeromedical.

Potrivit notei de fundamentare a actului normativ, extinderea echipei garantează acoperirea gărzilor și continuitatea misiunilor de salvare chiar și în perioadele cu deficit de personal sau atunci când numărul solicitărilor de urgență crește brusc.

Unul dintre principalele avantaje ale deciziei adoptate joi îl reprezintă eliminarea timpilor morți generați de deplasarea personalului medical din alte centre medicale. Elicopterul SMURD alocat bazei din Câmpulung Moldovenesc, aflat în administrarea Inspectoratului General de Aviație (IGAv) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, va putea decola mult mai rapid către locul intervenției.

Medici din Suceava, Bistrița și Iași vor asigura gărzile pe elicopterul SMURD ce va fi alocat heliportului de la Câmpulung Moldovenesc

Creșterea capacității de reacție este vitală pentru zona montană a Bucovinei și a județelor limitrofe, unde relieful accidentat, distanțele mari și accesul rutier dificil pot întârzia ambulanțele. Echipajele aeromedicale vor putea acționa mult mai rapid în cazul accidentelor rutiere grave și al accidentelor montane, al urgențelor medicale majore, precum accidentele vasculare cerebrale (AVC) și infarcturile miocardice, al politraumatismelor și cazurilor critice din localități izolate, asigurând transferul rapid al pacienților către spitale de nivel superior.

Punctul de operare aeromedicală din Câmpulung Moldovenesc face parte din strategia națională de dezvoltare a componentei aeromedicale SMURD, având o componentă dedicată inclusiv misiunilor de căutare și salvare montană.

Infrastructura bazei a fost realizată și recepționată de Consiliul Județean Suceava acum aproape 2 ani în urmă. Proiectul, a cărui valoare s-a ridicat la aproximativ 2,2 milioane de euro din bugetul județean, include o platformă heliport, un hangar pentru gararea aeronavei, instalații de balizaj, precum și spații administrative și de odihnă destinate personalului navigant și medical.

Deși lucrările fizice la bază au fost finalizate demult și personalul medical din Suceava și Bistrița a parcurs etapele de pregătire specifică pentru misiuni de zbor, a fost necesară și reglementarea cadrului juridic de colaborare interspitalicească pentru funcționarea integrată a serviciului. Când va avea loc prima misiune medicală cu un echipaj care va decola de la heliportul de la Câmpulung Moldovenesc nu se știe încă.