Învățământ preuniversitar

Media 10 la bacalaureat, răsplătită cu 5.000 de lei. Patru absolvente vor fi premiate, miercuri, la Suceava

Media 10 la bacalaureat, răsplătită cu 5.000 de lei. Patru absolvente vor fi premiate, miercuri, la Suceava
Media 10 la bacalaureat, răsplătită cu 5.000 de lei. Patru absolvente vor fi premiate, miercuri, la Suceava

Cele patru absolvente care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat din acest an vor fi evidențiate în cadrul unei festivități speciale, organizate la sediul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, miercuri, 23 septembrie.

Este vorba despre Elisabeta Filimon și Elena Ioana Ilaș, de la Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, și Teodora Brumă și Ioana Larisa Popescu, de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava.

„Cele patru eleve sunt absolvente ale unor colegii de prestigiu din județ și au reușit performanța de a încheia examenul de bacalaureat cu media generală 10, rezultat care confirmă seriozitatea, perseverența și nivelul ridicat al pregătirii lor”, au transmis reprezentanții instituției.

În cadrul evenimentului, elevele vor primi câte 5.000 de lei.

Vor fi, de asemenea, recunoscuți profesorii care au contribuit la pregătirea lor pentru disciplinele de examen, pentru rolul important pe care îl au în construirea performanței școlare.

„Media 10 la bacalaureat este rezultatul unui parcurs construit în timp, prin muncă, seriozitate și perseverență. Ne bucurăm să le întâlnim pe cele patru eleve și să le oferim recunoașterea pe care o merită. În același timp, este un moment în care îi apreciem și pe profesorii care le-au fost alături și pe părinții care le-au susținut. Le felicităm și le dorim să păstreze aceeași exigență față de ele însele și în anii care urmează”, a declarat inspectorul școlar general al IȘJ Suceava, prof. Ciprian Anton.

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