Rezultat remarcabil al unui sucevean la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness – Cezar Tulbure a obținut medalia de bronz la competiția desfășurată în Spania, la finele săptămânii trecute.

După antrenamentele finale, la Barcelona, suceveanul a urcat pe podium la una dintre cele mai disputate categorii ale competiției, „Master Men’s Classic Physique 40 Years & Over Open”.

Cezar Tulbure i-a avut ca adversari inclusiv pe sud-coreeanul Tae Jin Kim, campionul mondial al categoriei în 2024, dar și pe Yang Guojie, din China, campion mondial în 2025.

Medalie de bronz, obținută de Cezar Tulbure la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness

Competiția desfășurată între 28 octombrie și 2 noiembrie, la Santa Susanna (Spania), a reunit sportive și sportivi din 102 țări, inclusiv România, fiind organizată sub egida Federației Internaționale de Fitness și Culturism (IFBB).

Inginer silvic, doctor în silvicultură și licențiat în psihologie și drept, Cezar Tulbure s-a apucat de culturism și fitness în urmă cu câțiva ani, după un pariu făcut cu fiica sa. În prezent, sportivul sucevean selectat în Lotul Național al României se poate mândri și cu o medalie de bronz de talie mondială, pentru care mulțumește celor care l-au ajutat să obțină performanță, după perioade intense de pregătire, dar și sacrificii. Anul viitor Cezar Tulbure împlinește 50 de ani.