Chef-ul unui cunoscut restaurant din Suceava a obținut medalia de argint la Campionatul Mondial de Gastronomie – Luxemburg 2026.

Evenimentul, care are loc o dată la patru ani și este cel mai mare concurs culinar din lume, se desfășoară în perioada 21–25 noiembrie, la Luxembourg-Kirchberg, reunind aproximativ 55 de națiuni și peste 200 de echipe.

Anunțul a fost făcut, cu mare mândrie, de echipa Taco Loco:

”Suntem onorați să anunțăm că chef-ul nostru, Silviu Cristian Federeac, a reprezentat pasiunea pentru gastronomie la cel mai înalt nivel, participând alături de Gastro Cuisine România la Campionatul Mondial de Gastronomie – Luxemburg 2026, unde a fost obținută MEDALIA DE ARGINT!

În spatele acestei performanțe stau ani de muncă, dedicare, creativitate și o pasiune autentică pentru arta culinară. Felicitări, Chef Cristi! Suntem mândri că faci parte din echipa noastră!”

Chef Silviu Cristian Federeac are la activ numeroase participări și rezultate foarte bune la concursuri culinare internaționale.