Corala Preoțească „Ștefan Nosievici” a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a obținut Medalia de Aur la secțiunea Muzică Corală Sacră, în cadrul competiției corale internaționale desfășurate la Portorož, în Slovenia.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, membrii coralei au reprezentat eparhia pe scena internațională, redând prin cântare auditoriului frumusețea muzicii sacre și bogăția tradiției corale bisericești.

Părintele protoiereu Ionel-Doru Budeanu, coordonator al Coralei Preoțești „Ștefan Nosievici”, alături de părintele Ciprian Constantin Curcă, dirijorul formației, prin rezultatul obținut la Portorož, confirmă consecvența în creșterea valorii artistice a coralei, care din nou face cinste eparhiei noastre.

Medalia de Aur pentru Corala Preoțească „Ștefan Nosievici”

Înființată în anul 2021, la inițiativa și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, Corala Preoțească „Ștefan Nosievici” reunește preoți și diaconi din protopopiatele Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. În cei cinci ani de activitate, formația a fost prezentă la numeroase manifestări bisericești și culturale din țară și din străinătate.

Medalia de Aur obținută în Slovenia se adaugă distincțiilor câștigate de corală în ultimii ani. Între acestea se numără Premiul I la cea de-a 41-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică Bisericească Ortodoxă de la Hajnowka, Polonia, desfășurat în perioada 14-18 septembrie 2022. Noua performanță confirmă continuitatea unui parcurs în care cântarea bisericească, pregătirea muzicală și slujirea se întâlnesc sub numele marelui compozitor „Ștefan Nosievici”.

Medalia de Aur pentru Corala Preoțească „Ștefan Nosievici”

Bucovina a fost reprezentată cu cinste la competiția internațională de la Portorož și de Corala de Fete „Ciprian Porumbescu” din Suceava, care a obținut Marele Trofeu la categoria Folclor, cu punctajul maxim de 30 din 30 de puncte, precum și Trofeul și Medalia de Aur la categoria „Polyphonical Profane Music”, cu 29 din 30 de puncte.

Prin aceste rezultate, Bucovina s-a făcut auzită din nou dincolo de hotarele țării, de această dată prin două dintre expresiile sale muzicale definitorii: cântecul românesc și muzica sacră. Iar Medalia de Aur obținută de Corala Preoțească „Ștefan Nosievici” așază încă o filă importantă în parcursul unei corale născute din dorința de a transforma cântarea într-o mărturisire a credinței și într-o veritabilă carte de vizită a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Pr. Alexandru-Flavian SAVA

Medalia de Aur pentru Corala Preoțească „Ștefan Nosievici”

Medalia de Aur pentru Corala Preoțească „Ștefan Nosievici”