Divizia Națională de Rugby și-a consumat ultima etapă sâmbătă, 28 noiembrie, în condiții hibernale, cu Poli Iași deja câștigătoare a eșalonului doi din România, și care a întâlnit în ultima etapă reprezentanta județului nostru, CSM Bucovina Suceava.

Previzibil, ieșenii s-au impus clar, cu 69-7, la fluierul final având loc și ceremonia de premiere a campioanei Divizie Naționale, care, în mod normal, ar trebui să facă pasă în Liga Națională de rugby a României.

Echipa noastră a încheiat un sezon 2026 de uitat, pe ultimul loc, fără nici o victorie, cu doar 2 puncte bonus defensive obținute. Sucevenii au avut în acest an trei meciuri în care ar fi putut câștiga însă lipsa de experiență, de pregătire, și neșansa, toate au făcut ca anul 2026 să nu aducă motive de bucurie.

Meci amar pentru suceveni, cu Poli Iași, care a sărbătorit câștigarea Diviziei Naționale

Meci amar pentru suceveni, cu Poli Iași, care a sărbătorit câștigarea Diviziei Naționale

Meci amar pentru suceveni, cu Poli Iași, care a sărbătorit câștigarea Diviziei Naționale