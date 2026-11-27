Locuitorii din Suceava au la dispoziție un nou restaurant McDonald’s, odată cu inaugurarea unității din cartierul Burdujeni, situată pe Calea Unirii nr. 27B, în parcarea Shopping City Suceava.

Deschiderea celui de-al treilea restaurant din oraș vine în întâmpinarea cererii clienților și reprezintă o investiție de 4 milioane de lei. Prin această deschidere, McDonald’s creează 60 de noi locuri de muncă și contribuie la dezvoltarea comunității locale.

Noi oportunități de angajare pentru suceveni

Fiecare nou restaurant McDonald’s înseamnă și noi perspective profesionale pentru oamenii din comunitate. McDonald’s oferă un mediu de lucru în care atât tinerii aflați la primul job, cât și persoanele cu experiență au posibilitatea de a învăța, de a-și dezvolta competențele și de a construi o carieră în industria restaurantelor cu servire rapidă. Prin programe de instruire, dezvoltare profesională și oportunități de promovare internă, compania susține evoluția angajaților săi pe termen lung.

Un spațiu modern, potrivit întregii familii

Cu o capacitate totală de 170 de locuri, noul restaurant oferă locuitorilor din Suceava un spațiu în care pot lua masa, se pot întâlni cu prietenii sau pot petrece timp alături de familie.

Restaurantul include o zonă McCafé, cu o selecție variată de specialități de cafea și deserturi, iar pentru familiile cu copii a fost amenajat un spațiu de joacă dedicat celor mici.

McDonald’s, mai aproape de comunitatea din Suceava, prin deschiderea celui de-al treilea restaurant din oraș

Mai multe opțiuni de comandă și servire

Noul restaurant este dotat cu kiosk-uri digitale, prin intermediul cărora clienții pot consulta meniul, selecta și personaliza produsele preferate și plasa comenzile rapid.

Clienții pot utiliza și aplicația McDonald’s pentru a accesa oferte și recompense, a acumula puncte de loialitate și a plasa comenzile în avans prin funcția Mobile Order & Pay.

Linia Drive-Thru oferă posibilitatea de a comanda și de a ridica produsele direct din mașină, în timp ce zona dedicată serviciului Delivery facilitează preluarea comenzilor de către curieri. În parcarea restaurantului sunt disponibile și două locuri de parcare dedicate autoturismelor electrice.

Prin deschiderea celui de-al treilea restaurant din Suceava, McDonald’s își consolidează prezența în comunitatea locală și continuă să investească în dezvoltarea rețelei sale, care ajunge astfel la 119 restaurante în România.

Restaurantul McDonald’s Suceava Burdujeni Drive-Thru este deschis zilnic, în intervalul 07:00–24:00, iar linia Drive-Thru funcționează non-stop.