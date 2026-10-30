Mbappé, și când vrea, și când nu vrea!

Chiar dacă i-a luat fața ceremonia decernării Balonului de Aur, nu se face să trecem ușor peste El Clasico, mai ales peste unul cum a fost acesta de duminică. Mai întâi, că tot am pomenit de Balonul de Aur, să luăm aminte că Realul are iar jucător pe locul 2, după povestea cu cântec dintre Vinicius și Rodri. Și, oricât de bun ar fi Mbappé, și este, el nu exercită aceeași fascinație ca Messi și Ronaldo, astfel încât să ia trofeul chiar și atunci când nu câștigă nimic cu echipa de club și naționala. Să fie 2027 anul său? Naționala nu prea contează în anii impari, deci trebuie să nu mai iasă pe sec cu Real. Iar francezul își face admirabil partea sa de treabă, cu un început de sezon senzațional, fiind decisiv, iată, inclusiv în El Clasico în care a înscris și când a vrut, și când n-a vrut – fără ca asta să fie vreo metaforă! Putem privi din mai multe unghiuri rezultatul din acest El Clasico, primul propus fiind cel al consumatorului de fotbal: dintr-o dată, aproape neanunțat, avem iarăși campionat spaniol! Mă refer la faptul că startul furibund al Barcelonei, cu medie uluitoare de goluri, lăsase impresia că acest sezon va fi o plimbare în parc. Mai mult, unul al recordurilor (doar egalate, dar nu e deloc puțin). Iată că nu e așa, iar de asta se bucură inclusiv Atletico Madrid. Și apropo de Simeone, din punctul de vedere al lui Mourinho, victoria din El Clasico a fost aceea a unui excelent motivator. Asta nu merge mereu, ci mai ales la meciurile mari, dar campionatele se pierd cu echipe mici. Va fi de maxim interes confruntarea Mourinho-Simeone, doi motivatori prin excelență. Propun și un punct de vedere al unui jucător, anume Vinicius: brazilianul tocmai a aflat (și el!) că a devenit dispensabil, junele Diomandé revelându-se ca o adevărată perlă. În fine, din punctul de vedere al învinșilor, El Clasico poate fi o lecție pentru întoarcerea la modestie. Poate primul gol primit poate fi considerat ghinionist, dar ”rezolvarea” lui Gerard Martin a fost stupidă, apoi campionul mondial Cubarsi a fost efectiv ridiculizat la faza golului decisiv. Și nici antrenorul Flick nu-i fără muscă pe căciulă, căci fotbalul fără vârf e ca Balonul de Aur de anul ăsta fără primele două locuri.