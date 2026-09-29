Mașină staționată neregulamentar în George Enescu, ridicată de Poliția Locală Suceava

O mașină staționată neregulamentar pe Aleea Lalelelor a fost ridicată marți de Poliția Locală Suceava, după ce a blocat circulația și a îngreunat accesul celorlalți participanți la trafic.

Mașina era lăsată într-o zonă aglomerată din cartierul George Enescu.

”Poliția Locală Suceava va continua astfel de acțiuni pentru menținerea circulației în condiții normale și pentru eliberarea zonelor în care autovehiculele parcate neregulamentar creează probleme. Respectarea regulilor de circulație înseamnă respect pentru ceilalți participanți la trafic”, au transmis reprezentanții administrației locale.