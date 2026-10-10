Mașina care a ars în noaptea de vineri spre sâmbătă în Ițcani a fost incendiată intenționat

Mașina care a ars în noaptea de vineri spre sâmbătă pe strada Epaminonda Bucevschi, din cartierul sucevean Ițcani, a fost incendiată în mod intenționat.

Proprietarul are și o serie de bănuieli despre cine ar putea fi în spatele incendierii, aspecte pe care le-a și transmis polițiștilor care anchetează acest caz.

Alarma s-a dat în jurul ore 01.15, iar pompierii chemați la fața locului au reușit să stingă incendiul până la ora 01.45.

Din discuțiile cu proprietarul a reieșit că autoturismul marca VW Polo nu mai era folosit de circa 5 ani, iar bateria îi fusese scoasă de mai multă vreme, astfel încât un scurtcircuit electric a fost exclus din start.

Bărbatul care deține mașina distrusă în totalitate de flăcări a povestit că pe 7 octombrie a avut un conflict cu niște vecini după ce o femeie a venit și i-a scuturat nucul fără a fi cerut permisiunea.

Acest lucru i l-a reproșat femeii, care și-a chemat soțul, iar acesta a amenințat că îi va incendia curtea, motiv pentru care principalele bănuieli pentru incendierea mașinii se îndreaptă spre acei vecini.

Rămâne acum ca polițiștii să stabilească exact ce s-a întâmplat și să dea de urma incendiatorului.