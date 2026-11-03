Mărșăluitorii de la CSM Suceava au performat la Naționale

Atleții de la CSM Suceava au reușit rezultate excelente la Campionatul Național de Marș Maraton pentru Seniori și la Concursul Național de Marș pentru Tineret și Juniori, competiții care s-au desfășurat la București, zilele trecute.

Astfel, Ștefania Horodnic a realizat o mare performanță, devenind dublă campioană a României atât la senioare, cât și la categoria de vârstă U23, spulberând și recordurile naționale. La seniori, titlul de campion i-a revenit tot unui sucevean, lui Alexandru Canceu, care, la fel ca și Ștefania, a izbutit să îmbunătățească recordul național. Canceu a fost însoțit pe podium de coechipierul său, Gheorghe Bendei, care a cucerit medalia de bronz.

La Concursul Național de Marș pentru Tineret și Juniori, CSM Suceava s-a evidențiat prin atleții Eduard Apetrei, care s-a clasat pe locul al doilea la U20 masculin, Ioana Adelina Vasilovici, care a reușit aceeași performanță în proba similară feminină, și Alexandru Dîrman, care a ocupat poziția a treia în întrecerea masculină a categoriei de vârstă 18 ani.

Așa cum era de așteptat, antrenoarea Cristina Iloc s-a declarat mulțumită de rezultatele obținute de sportivii suceveni: „Pe o vreme nu tocmai prielnică pentru alergare, atleții noștri au reușit să performeze, numărându-se printre protagoniști. Cu toții s-au mobilizat exemplar și au reușit timpi competitivi, ceea ce face să credem că suntem pe drumul cel bun. Mulțumim pentru sprijin Consiliului Județean și Consiliului Local Suceava, precum și directorului Clubului Sportiv Municipal, Radu Mihalescu”.