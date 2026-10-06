Profesorul de educație fizică și sport Marius Constantin Golea este noul director al Colegiului Național ”Mihai Eminescu” Suceava. Acesta o înlocuiește pe Corina Nuțu, care ocupa această funcție din 2022 și al cărei mandat a expirat luni, 5 octombrie.

Golea a fost numit de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, până la organizarea unui nou concurs.

„Dumnealui este un om capabil, iar asta a demonstrat de-a lungul timpului. A fost director al școlii gimnaziale din Udești și are multe recomandări pentru această nouă funcție. Este un cadru didactic cu experiență managerială, care cunoaște responsabilitățile și complexitatea conducerii unei unități de învățământ”, a menționat Ciprian Anton, inspector școlar general.

Marius Golea a fost director timp de 9 ani la Udești, o școală cu peste 1.000 de elevi și 8 structuri.

Între timp, Corina Nuțu s-a înscris pentru funcția de director adjunct al instituției.