Mariana Lungu, între culoare și poezie, la Muzeul Apelor din Fălticeni

Muzeul Apelor „Mihai Băcescu” din Fălticeni va găzdui, vineri, 18 septembrie 2026, de la ora 16:30, un nou eveniment dedicat artei și literaturii, având-o în prim-plan pe Mariana Lungu, pictor și poet. Publicul este invitat la vernisajul expoziției personale de pictură și la lansarea celui de-al doilea volum al cărții „Poezii pentru eternitate”, apărut în anul 2026 la Editura STEF din Iași.

Evenimentul continuă parcursul artistic al unei creatoare care a reușit să îmbine două forme de expresie artistică – pictura și poezia. Expoziția și volumul propun, astfel, o întâlnire între imagine și cuvânt, între culoare și emoție.

Mariana Lungu este cunoscută publicului fălticenean prin numeroasele sale expoziții personale. În ultimii ani, în fiecare toamnă, la Muzeul Apelor „Mihai Băcescu”, artista a prezentat peste 100 de lucrări, realizate în tehnici precum ulei, acrilic și acuarelă, abordând teme diverse: peisaje, flori, portrete, imagini ale Fălticeniului de altădată și simboluri religioase, fiind considerată de prof. Loredana Mihaela Ceică „artista care transformă culoarea în poveste”, evidențiind evoluția sa și preocuparea permanentă pentru descoperirea unor noi modalități de expresie.

Artista a mărturisit că s-a apropiat de pictură mai târziu, însă, în anii dedicați picturii, a realizat un număr impresionant de lucrări. În paralel, și-a descoperit pasiunea pentru poezie. Primul volum „Poezii pentru eternitate”, lansat în 2025, a reunit 61 de poeme, fiecare având un corespondent vizual în picturile sale.

Această legătură dintre pictură și poezie reprezintă una dintre particularitățile creației Marianei Lungu. „Fiecare imagine poate deveni o oglindire a unei poezii”, a spus prof. Loredana Mihaela Ceică, inspector școlar pentru arte și curator al manifestării din 2025, evidențiind felul în care artista transformă trăirea artistică în culoare și apoi în cuvânt.

Pentru Mariana Lungu, arta reprezintă o formă de comunicare a emoțiilor, a iubirii pentru familie, natură și locurile natale. Farmacistă de profesie, cu peste 40 de ani de activitate, artista a reușit să construiască în ultimii ani un univers creativ propriu, în care experiența de viață se regăsește atât în pictură, cât și în versuri.

Noua întâlnire cu publicul fălticenean promite, astfel, o incursiune în universul artistic al Marianei Lungu, prin lucrări de pictură și versuri reunite sub titlul sugestiv „Poezii pentru eternitate”. Curatorul expoziției din acest an este prof. Loredana Mihaela Ceică, inspector școlar pentru arte.

Evenimentul de la Muzeul Apelor „Mihai Băcescu” se dorește a fi o nouă sărbătoare a frumosului, în care pictura și poezia se întâlnesc pentru a transmite publicului emoție, sensibilitate și bucuria de a crea.