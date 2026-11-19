Actualul șef al Direcției Domeniului Public din municipiul Suceava, Marian Andronachi, ar urma să fie numit în funcția de subprefect al județului. Potrivit unor surse politice, decizia ar urma să fie luată în ședința de săptămâna aceasta a Guvernului României. Marian Andronache ar urma să ocupe această funcție din postura de independent, el nemaifiind în momentul de față membru al vreunui partid politic. El a fost viceprimar al Sucevei în perioada 2016 – 2020 și lider al Organizației Județene Suceava a PMP.

În același timp, potrivit acelorași surse politice, un alt reprezentant al PMP Suceava, consilierul local sucevean Cristian Timoficiuc, ar urma să fie numit într-o funcție de secretar de stat în cadrul Guvernului.