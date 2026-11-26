Al doilea subprefect de Suceava, Marian Andronache, a fost numit joi, prin hotărâre de guvern. Marian Andronache urmează să fie învestit oficial în funcția de subprefect al județului Suceava în cadrul unei ceremonii care va avea loc vineri, 27 noiembrie, începând cu ora 10:00, în sala „Nicolae Labiș” din cadrul Palatului Administrativ.

Ceremonia se va desfășura în prezența oficialităților județene și a reprezentanților serviciilor publice deconcentrate, urmând procedura oficială coordonată de Ministerul Afacerilor Interne.

Marian Andronache are o îndelungată activitate în administrația publică locală suceveană. Până la preluarea acestui mandat, el a deținut funcția de director al Direcției Domeniului Public din cadrul Primăriei municipiului Suceava. De-a lungul carierei sale administrative și politice, Andronache a mai ocupat funcția de viceprimar al municipiului reședință de județ, dar și pe cea de consilier local, având experiență în gestionarea problemelor edilitare și a proiectelor de infrastructură urbană.

Odată cu depunerea jurământului de vineri, conducerea Prefecturii Suceava va funcționa în formulă completă, Marian Andronache alăturându-se prefectului Traian Andronachi și subprefectului Camelia Damian în coordonarea activității administrative la nivel județean.