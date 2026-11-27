Cei doi consilieri locali ai PMP din municipiul Suceava nu sunt membri ai PNL și își vor păstra libertatea de a vota în Consiliul Local în funcție de ceea ce consideră că este în beneficiul comunității. Precizarea a fost făcută de Marian Andronache, fost președinte al PMP Suceava, după ceremonia de depunere a jurământului în funcția de subprefect al județului Suceava. De precizat că la ceremonia de învestire a lui Marian Andronache au fost prezenți și cei doi consilieri locali ai PMP Suceava. „Este normal să fie alături de mine. Prima dragoste nu se uită. Sunt prietenii mei în continuare, indiferent de culoarea politică. Din punct de vedere al Consiliului Local sunt PMP-iști. Ei nu aparțin practic de PNL, cum poate s-a crezut. Sunt majori, au dreptul să facă ceea ce cred de cuviință pentru binele locuitorilor municipiului Suceava”, a declarat Marian Andronache. Acesta a explicat că cei doi consilieri continuă să reprezinte PMP în deliberativul local și că nu există o condiție privind constituirea unui grup politic de minimum trei membri.

„Ei sunt PMP, grup PMP. Pentru că nu există nici o discuție de genul acesta că grupul trebuie format din minimum trei consilieri. Nu există. Ei întotdeauna au făcut parte din grupul PMP. Rămâne la latitudinea lor cum vor vota. Dacă proiectele primarului Rîmbu sunt bune pentru comunitate, vor vota, dacă proiectele pe care consilierii PSD le vor iniția sunt bune pentru comunitate, normal că le vor vota și pe acelea”, a precizat fostul lider al PMP Suceava.

Întrebat despre viitorul acestui partid la nivel județean, Marian Andronache a afirmat că PMP continuă să existe. „PMP a existat și va exista. Ce se va întâmpla în continuare nu știu să vă spun în momentul de față”, a spus acesta. Marian Andronache a fost întrebat și dacă preluarea funcției de subprefect reprezintă o provocare profesională sau una politică. „Poate în spate să fie și o provocare politică, dar deocamdată e prematur să discutăm asta. Vom vedea în decursul anului următor dacă se va întâmpla ceva. Dar veți afla primii”, a declarat Marian Andronache. El a mai spus că în prezent nu este membru al nici unui partid politic.