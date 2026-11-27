Conducerea Prefecturii Suceava funcționează, începând de vineri, în formulă completă, după ce Marian Andronache a depus jurământul de învestire în funcția de subprefect. Ceremonia s-a desfășurat în prezența prefectului Traian Andronachi, a subprefectului Camelia Damian, a președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, precum și a vicepreședinților Nicolae Robu și Stelian Simerea.

La eveniment au participat șefi ai instituțiilor publice din județ, angajați ai Prefecturii, dar și numeroși membri ai PMP Suceava, formațiune politică pe care Marian Andronache a condus-o timp de mai mulți ani.

Noul subprefect are o experiență îndelungată în administrația publică locală. De-a lungul carierei, acesta a ocupat funcția de viceprimar al municipiului Suceava, a fost director al Direcției Domeniului Public din cadrul Primăriei Suceava și a activat ca ales local, atât în Consiliul Local, cât și în Consiliul Județean.

Marian Andronache, după ce a depus jurământul în funcția de subprefect al județului Suceava: „Îmi doresc să pun întreaga mea experiență administrativă în slujba județului”

După depunerea jurământului, Marian Andronache a precizat că își va exercita noua funcție în calitate de independent politic, subliniind că în prezent nu mai este membru al niciunui partid.

În discursul susținut cu prilejul învestirii, acesta a afirmat că noua responsabilitate reprezintă atât o onoare, cât și un angajament față de locuitorii județului Suceava.

„Investirea mea în funcția de subprefect al județului Suceava reprezintă pentru mine atât o onoare deosebită, cât și asumarea unei mari responsabilități. Primesc această demnitate publică cu respect, modestie și cu deplina convingere că orice funcție publică trebuie privită înainte de toate ca o datorie pentru cetățeni și față de comunitate”, a declarat Marian Andronache.

El a vorbit și despre experiența acumulată în anii petrecuți în administrația publică, arătând că activitatea instituțiilor trebuie să fie orientată nu doar spre eficiență și respectarea procedurilor, ci și spre nevoile oamenilor. „Adevărata valoare a unei funcții nu este dată de titulatura ei, ci de rezultatele obținute, de seriozitatea cu care îți îndeplinești atribuțiile și de încrederea pe care reușești să o construiești în relațiile cu oamenii. Am învățat, de asemenea, că în spatele fiecărei solicitări, fiecărei sesizări, fiecărei petiții, fiecărui document se află un om, cu problemele, grijile și speranțele sale”, a subliniat noul subprefect.

Marian Andronache, după ce a depus jurământul în funcția de subprefect al județului Suceava: „Îmi doresc să pun întreaga mea experiență administrativă în slujba județului”

Marian Andronache și-a exprimat disponibilitatea de a colabora cu prefectul, celălalt subprefect, reprezentanții serviciilor publice deconcentrate și autoritățile administrației publice locale, considerând că interesul cetățeanului trebuie să fie obiectivul comun al tuturor instituțiilor. Totodată, acesta a mulțumit celor care au susținut numirea sa, menționându-l în mod special pe Eugen Tomac, consilier prezidențial al președintelui României, care l-a recomandat pentru această funcție, precum și pe președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, „de care am fost alături de la început”. „Nu îmi propun să fac promisiuni spectaculoase, ci să ofer seriozitate, implicare, corectitudine și disponibilitate pentru dialog. Îmi doresc să rămân același om, apropiat de oameni, deschis dialogului și preocupat de problemele comunității”, a mai transmis Marian Andronache.

La rândul său, prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, i-a urat succes în noua funcție și l-a asigurat de sprijinul instituției. „Felicitări, domnule subprefect! Să știți că ați venit într-o instituție care funcționează bine, într-un județ în care deconcentratele funcționează și vă asigurăm de sprijinul nostru. Va fi bine!”, a declarat prefectul.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a apreciat experiența administrativă și calitățile personale ale noului subprefect, afirmând că numirea acestuia reprezintă un câștig pentru județ. „Cred că astăzi județul Suceava a câștigat un om de valoare într-o funcție importantă. Chiar dacă ne-am cunoscut din postura de adversari politici, decența, bunul-simț și felul în care v-ați comportat în funcțiile pe care le-ați deținut până acum vă recomandă pentru această funcție”, a spus Gheorghe Șoldan.

El a adăugat că experiența și capacitatea de organizare a lui Marian Andronache vor putea contribui la buna colaborare dintre Prefectură, Consiliul Județean și serviciile publice deconcentrate. „Nu sunt momente ușoare, sunt momente complicate pentru județul nostru, dar sunt convins că nu veți dezamăgi. Sunteți un om bine organizat, perspicace și un om de cuvânt, calități de care avem nevoie în astfel de momente”, a mai declarat președintele Consiliului Județean.