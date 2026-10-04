Maria-Ioana Romega a devenit vicecampioană balcanică

Multimplă medaliată în întrecerile naționale de lupte greco-romane, suceveanca Maria-Ioana Romega reușește să confirme și pe plan internațional.

Astfel sportiva pregătită de antrenorul Valerică Gherasim la LPS Suceava a izbutit să câștige medalia de argint la categoria 73 de kilograme, la Campionatul Balcanic de lupte greco-romane U17 desfășurat recent în Croația.

Anterior, în 2025, la aceeași competiție, Maria-Ioana Romega ocupase locul al treilea.

„Este o performanță excelentă, pe măsura dedicării de la antrenamente. Mulțumim tuturor celor care au avut încredere în noi și ne-au susținut”, a declarat antrenorul Valerică Gherasim.