Mărfuri contrafăcute în valoare de 1,2 milioane de lei, confiscate din două mașini, în vămile rutiere din Suceava

Polițiștii de frontieră suceveni au anunțat că efectuează cercetări în două cazuri în care au descoperit, împreună cu inspectorii vamali, cantități mari de articole de îmbrăcăminte, marochinărie și parfumuri, despre care există date temeinice că imită mărci de renume, dar sunt contrafăcute.

Din două mașini ajunse în vămile din Siret și din Vicovu de Sus au fost ridicate bunuri estimate la o valoare de aproximativ 1.200.000 de lei.

Într-un prim caz, pe 10 septembrie, în Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus s-a prezentat pentru a ieși din România un cetățean român care conducea un autoturism înmatriculat în Ucraina.

La controlul efectuat împreună cu lucrătorii vamali din cadrul Biroului Vamal Vicovu de Sus, în mijlocul de transport au fost descoperite nu mai puțin de 925 de articole de îmbrăcăminte, marochinărie și parfumuri, toate purtând însemnele unor mărci cunoscute.

Conducătorul auto nu a putut prezenta documente de proveniență și nici acordul titularilor de marcă pentru punerea în circulație a bunurilor, motiv pentru care toate produsele, estimate la o valoare de aproximativ 163.000 lei, au fost ridicate de către inspectorii vamali pentru a fi trimise spre expertizare.

O zi mai târziu, pe 11 septembrie, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, un cetățean ucrainean, în vârstă de 40 de ani, care călătorea cu un microbuz înmatriculat în Ucraina, transporta și el, în bagaje, mai multe articole de îmbrăcăminte (bluze, compleuri etc.), articole de marochinărie și recipiente cu parfum, toate purtând însemnele unor mărci cunoscute, pentru care însă nu existau documente legale.

În acest caz este vorba de 179 de piese, în valoare de aproximativ 38.000 de lei.

În ambele cazuri, polițiștii de frontieră suceveni au deschis dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu marca înregistrată pentru produse identice sau similare.

Aceste dosare ajung de regulă în instanță, casele de avocatură care reprezintă mărcile de renume solicitând daune.