„Oraşul Suceava”

„Oraşul Suceava este administrat de a doua oară de un comisar guvernial. După lege, comunele noastre sunt autonome în cele ce se refer la administrarea averii. Curatela este admisă numai pentru aceia ce nu sunt în stare să-şi administrede singuri averea. Prin diferite machinaţiuni a fost disolvat ultimul comitet comunal pentru că nu a fost destul de servil. Urmarea este administrarea comunei de un comisar al guvernului provincial. S’a făcut încercări din resputeri ca să se lungească curatela aceasta asupra oraşului nostru cât se poate de mult. Abia în urma plângerilor cetăţenilor la comitetul şi guvernul provincial s’au decretat alegerile noaue pentru comitetul comunal. S’a asceptat că administraţiunea nu se va amesteca în alegere şi că-i va lăsa pre cetăţeni să-şi constituie un comitet comunal după placul lor. Pe sub mână însă a lucrat călcând chiar principiile sistemului guvernului actual”.

„Revista Politică”, Anul II, nr. 11, Suceava, Octombrie 1887.

„Marele Suveran al Renaşterii Româneşti”

„Regionala Suceava a dat dispoziţiune tuturor unităţilor sale din Ţinutul Suceava, ca în ziua de 16 Octombrie a.c. să se serbeze ziua de naştere a M. Sale Regele Carol II, prin serviciu divin, cuvântări şi imnuri, pentru a se arăta astfel recunoştinţa şi neţărmurita dragoste faţă de Marele Suveran al Renaşterii Româneşti şi Augustul Protector al Serviciului Social”.

„Suceava”, Anul I, nr. 236, Octombrie 1939.