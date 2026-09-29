Marcel „Strong”, două rețineri în arest, pentru violență în familie și conducere fără permis

Un bărbat în vârstă de 45 de ani, din Gura Humorului, Marcel Manoliu, cunoscut sub numele de Marcel ”Strong” sau ”Talanu”, a fost reținut în arest în baza a două ordonanțe a câte 24 de ore, emise una după alta.

Bărbatul este recidivist, ultimele condamnări fiind într-un dosar de trafic de droguri, și s-a făcut cunoscut după ce a participat la concursuri destinate celor mai puternici oameni, care împing sau care ridică greutăți foarte mari.

Cele mai noi probleme ale acestuia pleacă de la agresiuni comise asupra soției sale.

Duminica trecută, polițiștii s-au autosesizat în baza unor informații, la domiciliul suspectului găsind-o pe soția sa cu mai multe leziuni prin agresiune. Aceasta a fost expertizată de un medic, dar nu a dorit să depună plângere sau să solicite un ordin de protecție.

Polițiștii s-au autosesizat pentru infracțiunea de violență în familie și au putut emite doar o ordonanță de reținere în arest pentru 24 de ore.

În continuarea cercetărilor, polițiștii Compartimentului Rutier Gura Humorului s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că în data de 27 septembrie același Manoliu ar fi condus un autoturism marca BMW, de pe strada Voroneț din orașul Gura Humorului până în satul Mironu, comuna Valea Moldovei, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Din cercetările efectuate a rezultat faptul că autoturismul marca BMW i-a fost încredințat spre a fi condus pe drumurile publice de către proprietar, din comuna Stulpicani, care este cercetat și el în dosar.

Pentru „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere” polițiști au luat o a doua măsură a reținerii în arest pentru 24 de ore față de Marcel Manoliu.

Polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului.