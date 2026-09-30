Marcel „Strong”, arestat pentru violențe crunte asupra soției și conducere fără permis

Bărbatul în vârstă de 45 de ani, din Gura Humorului, Marcel Manoliu, cunoscut sub numele de Marcel ”Strong” sau ”Talanu”, a primit mandat de arestare pentru 30 de zile, marți seară, din partea judecătorului de dreptului și libertăți de la Judecătoria Gura Humorului, pentru comiterea a două infracțiuni de violență în familie și pentru conducere fără permis.

Infracțiunile sunt legate una de alta și o au ca victimă pe soția sa.

După cum am arătat în Monitorul de Suceava, bărbatul este recidivist, ultimele condamnări fiind într-un dosar de trafic de droguri, însă are la activ și o condamnare pentru tentativă de omor.

Duminica trecută, polițiștii s-au autosesizat în baza unor informații, la domiciliul suspectului găsind-o pe soția sa cu mai multe leziuni prin agresiune. Aceasta a fost expertizată de un medic, dar nu a dorit să depună plângere sau să solicite un ordin de protecție.

Polițiștii s-au autosesizat pentru infracțiunea de violență în familie și au putut emite doar o ordonanță de reținere în arest pentru 24 de ore.

În continuarea cercetărilor, polițiștii Compartimentului Rutier Gura Humorului s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în data de 27 septembrie, același Manoliu ar fi condus un autoturism marca BMW, de pe strada Voroneț din orașul Gura Humorului până în satul Mironu, comuna Valea Moldovei, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Din cercetările efectuate a rezultat faptul că autoturismul marca BMW i-a fost încredințat spre a fi condus pe drumurile publice de către proprietar, din comuna Stulpicani, care este cercetat și el în dosar.

Pentru „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere” polițiști au luat o a doua măsură a reținerii în arest pentru 24 de ore față de Marcel Manoliu.

Manoliu și-a agresat soția, după care s-ar fi urcat la volan pentru a o duce la o adresă din județ, acuzând-o de infidelitate.

Ca urmare a anchetei polițiștilor, procurorul de caz a considerat că sunt probe suficiente, iar gradul de pericol este suficient de mare pentru a solicita un mandat de arestare pentru 30 de zile.

Inculpatul a fost arestat 30 de zile, dar poate contesta mandatul la Tribunalul Suceava.

Și-a bătut soția cu un lanț peste corp și ar fi tăiat-o cu lama pe ambii obraji

Un comunicat al procurorilor de la Gura Humorului aduce detalii suplimentare, șocante, privind agresiunile comise în familia Manoliu.

Primul episod a fost pe 22 septembrie, când, „în timp ce se aflau la locuința comună, pe fondul unui episod de gelozie, inculpatul s-a manifestat agresiv față de soția sa, lovind-o astfel pe aceasta la nivelul feței cu palma și cu pumnii, cauzându-i astfel leziuni care au necesitat pentru vindecare 3-4 zile de îngrijiri medicale”.

Pe 27 septembrie a urmat o agresiune realmente șocantă. ”Inculpatul a lovit-o din nou pe soţia sa în repetate rânduri, cu un lanț din metal peste corp, picioare și spate, a tăiat-o cu lama pe ambii obraji și i-a aplicat lovituri de pumni în zona abdomenului, cauzându-i astfel leziuni ce pot necesita pentru vindecare un număr de 44-45 de zile de îngrijiri medicale”, se arată într-un comunicat al procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului.