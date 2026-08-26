Pe 12 septembrie 2026, pădurea Dragomirna va deveni din nou locul de întâlnire al iubitorilor de mișcare, natură și provocări în aer liber. Maratonul Dragomirnei revine cu o ediție care îmbină competiția sportivă, spiritul comunitar și implicarea socială, aducând anul acesta și o premieră: introducerea probelor de Mountain Bike.

Evenimentul, organizat de Asociația Club Sportiv Trib Suceava, în parteneriat cu Clubul Sportiv FlySports, se desfășoară pe 12 septembrie 2026, punctul central al activităților fiind Școala de Echitație Equestrian Dreams din Mitocu Dragomirnei.

Competiții noi

Maratonul Dragomirnei nu este doar despre cronometru, clasamente sau podiumuri. Este despre experiența de a parcurge potecile pădurii, despre provocarea urcărilor, energia coborârilor și întâlnirea dintre oameni care împărtășesc aceeași pasiune pentru mișcare.

Programul sportiv oferă provocări pentru participanți de toate vârstele și nivelurile de pregătire.

Maratonul Dragomirnei, sport, natură și susținerea copiilor și tinerilor din cadrul Asociației Sindrom Down Suceava

La probele tradiționale de trail running: Cursa Copiilor, Cursa Populară, Cros, Semimaraton și Maraton se adaugă, în premieră, competițiile de MTB Kids, MTB Family și MTB Challenge.

Astfel, ediția din 2026 propune o zi completă de sport în natură, în care alergătorii și cicliștii vor împărți aceeași pădure, aceeași energie și aceeași linie de finiș.

Premii

Anul acesta, organizatorii au pregătit 192 de premii, oferind participanților motive suplimentare pentru a-și testa limitele și pentru a lupta pentru un loc pe podium.

Dar, dincolo de trofee, Maratonul Dragomirnei păstrează ideea care a definit evenimentul încă de la început: „competiția cu tine însuți”.

Din 2025, Maratonul Dragomirnei susține copiii și tinerii din cadrul Asociației Sindrom Down Suceava, contribuind la crearea unor condiții mai bune pentru educația, dezvoltarea și integrarea lor în comunitate.

Astfel, fiecare înscriere la competiție are o dimensiune care depășește sportul. Kilometrii parcurși pe traseu devin parte dintr-o misiune comună, iar energia participanților se transformă în sprijin concret pentru o cauză care aduce împreună sportivi, familii, voluntari și întreaga comunitate.

În programul zilei este inclusă și Cursa simbolică Sindrom Down, un moment care subliniază cel mai bine spiritul evenimentului: sportul poate fi o formă de incluziune, solidaritate și schimbare.

Maratonul Dragomirnei, sport, natură și susținerea copiilor și tinerilor din cadrul Asociației Sindrom Down Suceava

Program

Ziua de sâmbătă, 12 septembrie 2026, începe devreme, cu startul Maratonului by EGGER, programat la ora 09:00. Pe parcursul dimineții vor lua startul Cursa Copiilor, Semimaratonul, Crosul și Cursa Populară, iar după-amiaza va fi completată de noile probe MTB.

MTB Challenge by Assist Software va porni la ora 12:00, urmat, la doar cinci minute, de MTB Family by Fly Music. Pentru cei mai mici pasionați de bicicletă, MTB Kids by Kalman va avea starturi organizate între orele 10:35 și 11:45, pe categorii de vârstă.

Zona de desfășurare a evenimentului va rămâne activă pe tot parcursul zilei, cu sosiri, activități pentru participanți și familii, servirea mesei calde, festivități de premiere și tombole.

La ora 16:30 este programată festivitatea de premiere, iar seara se va încheia cu o petrecere cu DJ, începând cu ora 18:00.

Pădurea Dragomirna oferă cadrul perfect pentru un eveniment care pune în valoare mișcarea în aer liber și frumusețea traseelor locale. Aici, competiția devine o experiență care nu se termină odată cu trecerea liniei de finiș. Mai multe informații și înscrieri: acstrib.ro/maratonul-dragomirnei.

Maratonul Dragomirnei, sport, natură și susținerea copiilor și tinerilor din cadrul Asociației Sindrom Down Suceava