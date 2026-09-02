Maratonul Dragomirnei așteaptă la start sportivi experimentați, amatori, copii și familii

Pe 12 septembrie 2026, pădurea Dragomirna, din vecinătatea comunelor Mitocu Dragomirnei, Pătrăuți și Adâncata, va deveni din nou locul de întâlnire pentru iubitorii de alergare și mountain bike.

Maratonul Dragomirnei ajunge în 2026 la cea de-a patra ediție și îi așteaptă la start atât pe sportivii experimentați, cât și pe amatori, copii și familii, cu probe pentru toate vârstele și nivelurile de pregătire.

Cinci curse de alergare dar și spectaculoase trasee de ciclism

Punctul de întâlnire și zona de Start/Finish vor fi la Școala de Echitație Equestrian Dreams din Lipoveni, gazda evenimentului și locul din care participanții vor porni spre traseele din Pădurea Dragomirnei.

Pentru iubitorii alergării pe potecă, programul cuprinde Maratonul de 42 de kilometri, Semi-maratonul de 23 de kilometri, Crosul de 11 kilometri, Cursa Populară de 4 kilometri și Cursa Copiilor.

Pentru pasionații de ciclism, Maratonul Dragomirnei cuprinde probe de mountain bike, de la provocarea MTB Challenge, până la curse dedicate familiilor și copiilor.

Traseele îi vor purta pe participanți prin spectaculoasa pădure a Dragomirnei, într-un cadru natural care a devenit parte din identitatea acestui eveniment.

Cursa simbolică Sindrom Down

Dar Maratonul Dragomirnei înseamnă mai mult decât kilometri, clasamente și medalii.

Înseamnă comunitate, implicare și solidaritate.

Sub mesajul „Împreună pentru zâmbetele lor”, evenimentul susține copiii și tinerii cu Sindrom Down din județul Suceava.

Lor le este dedicată și una dintre cele mai emoționante curse ale zilei – Cursa simbolică Sindrom Down, un moment în care rezultatele și secundele trec în plan secund, iar fiecare participant este un câștigător.

Bucuria mișcării, natură și dorința de a face bine

Sute de sportivi, copii, familii și voluntari sunt așteptați la Dragomirna, pentru o zi în care performanța sportivă se întâlnește cu bucuria mișcării, natura și dorința de a face bine împreună.

Proiectul Maratonul Dragomirnei 2026 este realizat cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Suceava, contribuind astfel la susținerea sportului, a comunității și la promovarea Bucovinei printr-un eveniment care aduce oamenii împreună.

Ediția din acest an este posibilă și datorită companiilor care au ales să se implice direct și să „înfieze” cursele Maratonului Dragomirnei:

EGGER, Cadasplan Solutions, Expertware, Lider Servicii, TehnoWorld, EduMax, ASSIST Software, Fly Music, Kalman și Ramont Util.

Înscrieri directe pe 11 și 12 septembrie, la mall sau înainte de cursă

Chiar dacă înscrierile online au fost deschise până pe 31 august 2026, doritorii de mișcare se mai pot înscrie:

în data de 11 septembrie 2026, intervalul orar 16:00 – 20:00 în zona special amenajată de la Iulius Mall Suceava;

în ziua concursului, la Școala de Echitație Equestrian Dreams din Lipoveni, intervalul orar 07:30 – 08:45 în zona de start/finiș.

Înscrierile se vor realiza în limita locurilor disponibile.

Informații suplimentare despre probe, trasee și program sunt disponibile pe www.acstrib.ro.

Aleargă. Pedalează. Susține. Împreună pentru zâmbetele lor.