Un mesaj RO-Alert referitor la prezența de drone a fost transmis, joi dimineață, la ora 06.26, în județele Suceava și Botoșani, iar două ore mai târziu Ministerul Apărării Naționale a anunțat oficial că, în dimineața zilei de 24 septembrie, sistemul de supraveghere radar al MApN „a detectat o țintă aeriană care evolua pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România, în zona de nord a județului Botoșani”. Menționăm că spațiul aerian a fost închis de la 06:30 la 07:40 local, dar cursele nu au fost afectate.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situației. Potrivit semnalelor radar, ținta aeriană a pătruns în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșani. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Botoșani și Suceava, iar la ora 06.26 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, se arată în comunicat.

MApN: Drona prăbușită la Solca nu a provocat victime sau pagube materiale

Drona, „ținta aeriană”, a evoluat timp de aproximativ patru minute în spațiul aerian național, după care s-a prăbușit în apropierea localității Solca, fără a produce victime sau pagube materiale.

Armata mai informează că, în noaptea de 23 spre 24 septembrie, „un grup de ținte aeriene” a fost detectat în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România, iar două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de pe Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru monitorizarea situației. La ora 04.41, a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea. Alerta aeriană a încetat la ora 05.44.

MApN: Drona prăbușită la Solca nu a provocat victime sau pagube materiale

Este a doua dronă care cade în județul nostru în această lună.

Pe 12 septembrie, o dronă s-a prăbușit pe raza satului Botoșenița Mare, comuna Calafindești. Atunci, în urma impactului s-a produs un incendiu de mici dimensiuni și s-a format o cavitate cu diametrul de aproximativ 1 m și adâncimea de 30 cm. Nu au fost înregistrate victime însă în ambele cazuri panica și anxietatea oamenilor din mai multe județe a fost ridicată la cote înalte.

MApN: Drona prăbușită la Solca nu a provocat victime sau pagube materiale