La doar câteva zile de la producerea incendiului care a mistuit mansarda unui bloc de locuințe din cartierul sucevean Burdujeni, pe o suprafață de 400 de mp, în locația respectivă deja se lucrează din greu.

Printr-un demers exemplar, mai multe firme sucevene, dar și voluntari din zonă, și-au unit forțele și au demarat o amplă operațiune de curățare a resturilor de după incendiu, în vederea reconstrucției mansardei, tot cu forțe proprii, inclusiv cu cheltuiala necesară.

Toate acestea, contra timp, pentru că ploile se anunță în curând, iar sezonul rece bate la ușă, a explicat viceprimarul Daniel Ungurian, prezent joi la fața locului, cu echipele și utilajele mai multor firme care au răspuns apelului de ajutorare a comunității. Majoritatea acestora fac parte dintr-un club de afaceri care și-a propus, pe lângă proiectele proprii pe care le are, să se implice în comunitate și să fie alături de cei aflați în nevoie – ALES Club Bucovina.

„Participând la activitățile din ziua incendiului și stând de vorbă cu locatarii și cu asociația de proprietari, am văzut ce este necesar pentru ca acești suceveni să poată locui în continuare în condiții de siguranță, fără teama că ploaia le poate distruge cu totul munca de o viață. Așadar, noi, cei de la ALES, am hotărât să ne implicăm și să curățăm deșeurile generate de incendiu. La operațiunea de curățare după incendiu ne-au ajutat și locatarii din bloc, alături de alte două firme care nu sunt membre ALES. Utilajele folosite (Manitou, camion) au fost asigurate de firma Neagu Team House, patronată de Marius Neagu. Firma Laz Rezidence, administrată de Andrei Lazurcă, a coordonat lucrările și a asigurat manopera. De asemenea, mulțumim pentru implicare firmei NGU Construct, reprezentată de Cornel Neagu.

Mansarda blocului afectat de incendiu, din Burdujeni, refăcută de un grup de firme, pe cheltuială proprie

Ulterior va urma reconstrucția acoperișului, dar și alte lucrări necesare punerii în siguranță la nivelul acoperișului blocului”, a explicat Daniel Ungurian, care este și vicepreședinte al ALES.

Firmele implicate în reconstrucție vor înlocui, tot pe cheltuiala lor, inclusiv geamurile blocului învecinat, afectate de căldura degajată de incendiu.

Primăria Suceava sprijină operațiunile prin autorizarea lucrărilor de refacere, în regim de urgență, în vreme ce consilierul local Beniamin Atodiresei, arhitect, asigură asistența tehnică.

Mansarda blocului afectat de incendiu, din Burdujeni, refăcută de un grup de firme, pe cheltuială proprie

Mansarda blocului afectat de incendiu, din Burdujeni, refăcută de un grup de firme, pe cheltuială proprie