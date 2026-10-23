Manechinele-copil din fața Colegiului „Petru Rareș” și de la o școală din Burdujeni, vandalizate la doar câteva zile de la montare

Inițiativa municipalității sucevene de a spori siguranța rutieră în zona școlilor s-a lovit de lipsa de educație a unor teribiliști. În noaptea de miercuri spre joi, figurina amplasată pe trotuar în fața Colegiului Național „Petru Rareș” a fost vandalizată de un grup de patru tineri, actul de huliganism fiind surprins de camere de supraveghere montate pe clădiri din zonă. De asemenea, manechinul de la trecerea de pietoni de la Liceul Industrial nr. 1 – Școala „Jean Bart” din cartierul Burdujeni a fost lăsat fără cozorocul de la șapcă.

Măsura implementată recent de Primăria Suceava, care prevede montarea unor manechine tridimensionale în mărime naturală reprezentând copii cu ghiozdane în spate, a fost gândită ca o modalitate de alertare vizuală pentru șoferi. Scopul era determinarea conducătorilor auto de a reduce preventiv viteza în preajma trecerilor de pietoni intens frecventate de elevi. Din păcate, unul dintre manechine nu a rezistat intact nici măcar o săptămână.

Conform informațiilor noastre, incidentul din zona Colegiului „Petru Rareș” a avut loc la adăpostul întunericului. Patru tineri care treceau prin zonă au considerat că este distractiv să atace silueta din plastic. Imaginile surprinse de camerele video au înregistrat acțiunea acestora, oferind indicii polițiștilor pentru identificarea și tragerea la răspundere a făptașilor.

Urmările gestului lor se pot observa ușor. Manechinul care înfățișează un băiețel cu șapcă și bluză portocalie are elemente din plastic din zona feței distruse, cozorocul șepcii a fost rupt, iar figurina a rămas fără unul dintre ochi.

În ciuda acestor incidente neplăcute, autoritățile locale dau asigurări că proiectul nu va fi abandonat. Urmează ca elementele distruse să fie înlocuite sau reparate, iar supravegherea video să fie extinsă pentru a descuraja alte acțiuni similare.