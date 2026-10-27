”Mândră, toamnă, darnică!” – Povestea în care frunzele șoptesc, copiii zâmbesc și dăruiesc

Toamna nu își măsoară bogăția doar în culorile cu care îmbracă natura sau în roadele pe care ni le dăruiește, ci și în bucuria de a fi împreună, în frumusețea tradițiilor păstrate cu drag și, mai ales, în bunătatea oamenilor care știu să dăruiască din inimă. Sub semnul acestor valori, joi, 22 octombrie 2026, Liceul Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni a găzduit cea de-a VIII-a ediție a parteneriatului educațional „Mândră, TOAMNĂ, darnică!”, desfășurată în cadrul programului național „Săptămâna Verde”.

Evenimentul, inițiat de prof. înv. primar Luca Petronela Vasilica și prof. înv. primar Poenaru Cristina, director-adjunct al liceului, a transformat o zi de toamnă capricioasă într-o adevărată sărbătoare a copilăriei, a creativității, a respectului față de natură și a generozității, reunind preșcolari, elevi, părinți și cadre didactice în jurul unor experiențe cu profundă valoare educativă și umană.

O paradă a toamnei, în culorile imaginației copilăriei

Nici vremea ploioasă nu a reușit să umbrească entuziasmul participanților și farmecul activităților pregătite cu multă grijă. Preșcolarii și elevii din ciclul primar, alături de copiii din structurile arondate liceului, au adus zâmbete și culoare printr-o paradă de toamnă plină de originalitate, veselie și imaginație.

Personaje îndrăgite, precum Zâna Toamnă, Regele Toamnei și Dovlecelul fermecat, au prins viață prin costume ingenioase, momente pline de farmec și interpretări care au demonstrat, încă o dată, că imaginația copiilor poate transforma orice zi într-o poveste minunată.

Fiecare apariție a fost o mică celebrare a anotimpului bogat în culori și simboluri, iar entuziasmul celor mici a oferit întregului eveniment o atmosferă caldă, în care emoția, spontaneitatea și bucuria s-au împletit armonios.

Un loc aparte în această sărbătoare l-au ocupat costumele populare românești, adevărate mărturii ale identității noastre culturale. Prin frumusețea portului tradițional, copiii au adus un omagiu moștenirii lăsate de înaintași, reamintindu-ne că tradițiile își păstrează strălucirea atunci când sunt transmise cu dragoste din generație în generație.

Astfel, parada nu a fost doar un prilej de bucurie, ci și o lecție despre apartenență, identitate și respect față de valorile care ne definesc.

Învățăm să iubim natura, descoperind frumusețea ei

Dincolo de costumele colorate și de zâmbetele copiilor, cea de-a VIII-a ediție a parteneriatului educațional „Mândră, TOAMNĂ, darnică!” a oferit un context valoros de învățare, în deplină concordanță cu obiectivele programului național „Săptămâna Verde”.

Prin activitățile desfășurate, copiii au avut ocazia să descopere bogățiile toamnei, să își exprime liber creativitatea și să înțeleagă mai bine legătura profundă dintre oameni și natură.

Bucuria de a admira frumusețea anotimpului s-a transformat într-un prilej de reflecție asupra responsabilității pe care fiecare dintre noi o are față de mediul înconjurător. Natura nu este doar un spectacol al culorilor, ci un dar prețios, care merită ocrotit prin gesturi simple, prin alegeri responsabile și prin respectul manifestat zi de zi.

În acest fel, activitatea a demonstrat că educația ecologică poate fi trăită cu bucurie, prin experiențe care apropie copiii de mediul înconjurător și îi încurajează să devină mai atenți, mai responsabili și mai implicați în protejarea acestuia.

„Dar din dar se face Rai” – când bunătatea aduce lumină în suflete

Dacă parada toamnei a încântat privirile și a înseninat chipurile, proiectul caritabil „Dar din dar se face Rai” a adus în prim-plan una dintre cele mai importante lecții ale acestei sărbători: adevărata bogăție a unui om se măsoară în bunătatea pe care o oferă celorlalți.

În spatele bucuriei și al culorilor Târgului de Toamnă s-a conturat o poveste emoționantă despre empatie, solidaritate și grija față de cei aflați în dificultate. Colectivul Grădiniței cu Program Prelungit Liteni a adresat sincere mulțumiri părinților și copiilor care s-au implicat cu generozitate și suflet în această inițiativă caritabilă.

Un motiv deosebit de bucurie l-a reprezentat alăturarea colectivului clasei a IX-a D și a domnului diriginte, prof. preot Sorin Gavriliuc, contribuția acestora demonstrând că bunătatea nu are vârstă, iar solidaritatea unește generațiile dincolo de orice diferență.

Prin implicarea celor mici, a adolescenților și a adulților, gesturile individuale s-au transformat într-o frumoasă dovadă de comuniune și responsabilitate socială.

Rodul acestei generozități s-a concretizat în pregătirea și oferirea unor coșuri cu alimente pentru patru bunici greu încercați de viață: două bunicuțe și doi bunicuți. Pentru acești oameni, darurile primite au însemnat mult mai mult decât sprijin material. Au fost semne ale grijii, dovezi că nu au fost uitați și motive de speranță într-o lume în care un gest sincer poate face o diferență enormă.

Poate că, privite din exterior, alimentele așezate într-un coș par lucruri obișnuite. Însă, atunci când sunt oferite cu dragoste, ele capătă o valoare aparte: devin mesageri ai solidarității, ai respectului și ai iubirii față de aproapele nostru.

Prin această inițiativă, copiii au descoperit că generozitatea nu presupune neapărat gesturi grandioase. Uneori, o faptă simplă, făcută la momentul potrivit, poate alina o suferință, poate reda încrederea și poate aduce căldură în sufletul unui om.

A dărui înseamnă să oferi nu doar ceea ce ai, ci și o parte din ceea ce ești. Înseamnă să privești dincolo de propriile nevoi, să observi suferința celuilalt și să alegi să fii aproape, fără a aștepta nimic în schimb. Iar atunci când copiii învață aceste lucruri prin propriile experiențe, educația își împlinește una dintre cele mai nobile meniri: aceea de a forma nu doar oameni bine pregătiți, ci și oameni buni.

O toamnă care ne învață să fim mai buni

Cea de-a VIII-a ediție a parteneriatului educațional „Mândră, TOAMNĂ, darnică!” a demonstrat că frumusețea unei activități școlare nu se regăsește doar în ceea ce se vede, ci mai ales în ceea ce rămâne în sufletele celor care participă.

A fost o sărbătoare în care natura a devenit prilej de învățare, tradițiile au prins viață prin ochii copiilor, iar generozitatea s-a transformat într-un limbaj comun al tuturor generațiilor.

De la cei mai mici preșcolari până la elevii de liceu, fiecare participant a contribuit la construirea unei povești despre respect, implicare, empatie și responsabilitate. O poveste în care bucuria de a fi împreună s-a împletit cu dorința de a face bine, iar darurile toamnei au devenit simboluri ale unei bogății mult mai prețioase: bunătatea umană.