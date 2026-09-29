Mandate de arestare de 30 de zile pentru doi dintre tinerii încă minori implicați în bătaia transformată în omor

Magistrații de la Tribunalul Suceava au admis, luni după-amiază, propunerile de arestare înaintate de procurorul criminalist în cazul crimei de la Fălticeni, o agresiune în care au fost implicați mai mulți tineri, toți minori.

Logic având în vedere gravitatea faptei, judecătorii au emis mandate de arestare valabile 30 de zile pe numele inculpaților Ionuț Cosmin Ciobanu și Sabin Stegari, ambii pentru infracțiunea de omor. Cei doi nu au încă 18 ani împliniți.

În dosar mai est cercetat ca agresor și un al treilea minor, care are doar 15 ani. Acesta urmează a fi supus unei expertize psihiatrice, pentru a se stabili dacă a avut discernământ.

Din investigațiile efectuate de judiciariștii de la Investigații Criminale Suceava s-a stabilit că duminică dimineață, în jurul orei 4.30, pe fondul consumului de alcool și a unui conflict spontan, au intrat în conflict două grupuri de tineri, respectiv trei minori din Fălticeni și doi tineri ceva mai mari, de 25 și 27 de ani, din Fântâna Mare.

Tinerii ar fi băut inițial în barul-club din apropiere.

Un minor de numai 15 ani i-ar fi aplicat inițial o lovitură cu pumnul, în zona feței, unui tânăr în vârstă de 27 de ani, din Fântâna Mare, provocându-i acestuia vătămări corporale.

Tânărul de 27 de ani era însoțit de tânărul de 25 de ani care avea să moară, Dumitru Beniamin Bîgu.

Cei doi tineri de 25 și 27 de ani ar fi fost urmăriți și după ieșirea din bar, de minorul de 15 ani, însoțit de doi prieteni, ambii de 17 ani, toți din Fălticeni.

Dumitru Beniamin Bîgu a fost cel care a încasat lovituri multiple cu pumnii și picioarele, cele mai multe în cap, inclusiv după ce a căzut la pământ. Ulterior, la autopsia efectuată luni, a reieșit că tânărul de 25 de ani a suferit o hemoragie cerebrală care a dus la deces.

În dosar se fac cercetări în total pentru trei infracțiuni, „omor”, ”tulburarea ordinii și liniștii publice” și ”loviri și alte violențe”.

Ultima infracțiune este legată de agresarea tânărului de 27 de ani care trăiește, în timp ce tulburarea ordinii și liniștii publice survine din insecuritatea creată celor care au fost martori la tragedie.