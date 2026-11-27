Procurorii Parchetului General par să fi oferit o adevărată lecție procurorilor suceveni cu privire la cum se desfășoară ancheta într-un caz de omor.

După ce au preluat, joi, dosarul privind suspiciunile de omor, în cazul

lui Lucian Boca, tânărul în vârstă de 17 ani decedat la o săptămână după ce a fost acroșat de mașina condusă de Gabriel Mazur, în vârstă de 20 de ani, procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a României au obținut și mandat de arestare pentru 30 de zile.

Tribunalul București a admis, vineri, propunerea și a dispus arestul preventiv pentru 30 de zile.

Inculpatul poate contesta mandatul, dar rămâne după gratii.

O palmă pentru Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava

Ancheta a ajuns la Parchetul General după ce procurorii de la Suceava nu au dat impresia că au capacitatea de a gestiona un caz atât de delicat și cu mare impact asupra opiniei publice.

Această preluare a anchetei de către Parchetul General nu poate fi interpretată astfel decât ca o palmă pentru unitatea de parchet care a efectuat cercetări – Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava – și, evident, și față de procurorul criminalist de caz.

În mod greu de înțeles, procurorii nu au luat nici o măsură restrictivă față de suspectul din cazul de omor, revoltând o întreagă comunitate și nu numai, dar în același timp și zădărnicind munca polițiștilor din alte zeci de cazuri, care rețin în arest șoferi băuți sau fără permise, dar care nu mai pot avea credibilitate în fața opiniei publice, care evident că face comparații între cazuri.

Ultimul caz major preluat de la noi de Parchetul General (care este cea mai înaltă unitate de parchet din România) este cel al unor indivizi care s-au deplasat cu o mașină la Broșteni și s-au izbit intenționat în mașina de poliție care păzea camionul cu lemne care le fusese confiscat. În mașină se afla șeful Poliției orașului Broșteni, iar autorii vor răspunde pentru tentativă de omor.

”Inculpatul a acroșat cu intenție persoana vătămată (minor), din spate”

Din referatul de arestare preventivă al procurorilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a (PÎCCJ) României rezultă următoarea situație de fapt:

”La data de 08.11.2026, în jurul orei 14.53, în timp ce conducea un autovehicul într-un sat din județul Suceava (Stroiești), inculpatul a acroșat cu intenție persoana vătămată (minor), din spate, în timp ce aceasta conducea un motociclu, pe același sens de deplasare, coliziune care i-a provocat victimei leziuni traumatice cuantificate inițial la 95-100 zile de îngrijiri medicale și punerea în primejdie a vieții, iar ulterior, la data de 15.11.2026, au provocat decesul acesteia.

Menționăm că dosarul a fost preluat, prin ordonanța emisă de PÎCCJ, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, la data de 26 noiembrie 2026, dată la care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea inculpatului pentru săvârșirea infracțiunii de omor”, se arată într-un comunicat al procurorilor.

Gabriel Mazur se bucură încă de prezumția de nevinovăție, până la o sentință definitivă a judecătorilor.