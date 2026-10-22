O imensă frunte boltită, aproape mai mare decât restul chipului încadrat de barba şi mustăţile gri-alb, cu nişte ochi pătrunzători, care par a scruta dincolo de toate, direct în ierarhia luminii, totul cuprins în cercul de aur al unei sfinte aureole. Numai aşa poate începe povestea sacră a Mănăstirii Voroneţ, de la chipul transfigurat de pacea dinspre gânduri al Sfântului Cuvios Daniil Sihastru, zugrăvit pe peretele sudic, lângă portalul de intrare.

Locuri ale deschiderii pentru lumina cerească, multe mănăstiri din nordul Moldovei sunt în acelaşi timp întruparea eternului arhetip Tată şi Fiu, deoarece au fost înălţate de Ştefan cel Mare şi împodobite ulterior, cu vestitele fresce exterioare, în perioada domniei fiului său, curajosul domn sprijinitor al Bisericii şi culturii, Petru Rareş. În timp ce la Probota putem admira cele mai frumoase picturi murale interioare din nordul Moldovei, la Voroneţ ne fascinează capodopera frescelor exterioare, acel Memento mori din sfinte imagini, Judecata de Apoi.

Sfântul Daniil Sihastru, Ştefan cel Mare şi Sfânt şi Mitropolitul Grigorie Roşca sunt adevăraţii ctitori ai Mănăstirii Voroneţ, care ne dăruie la nesfârşit un albastru cu tonalitatea unui sunet de clopot, culoare divină în prezenţa căreia Timpul încetează parcă să mai respire, şi din care lumina necreată şi lumina privirilor îşi sorb bucuria şi nefiinţa.

Mănăstirea Voroneţ, loc sfânt şi capodoperă a artei universale

Sfântul Daniil Sihastru a fost sfetnicul şi duhovnicul lui Ştefan cel Mare

A se cuprinde pe sine înseamnă a transforma lumea din afară, scria Rilke. Doar sfinţii şi marii poeţi au înţeles faptul că efortul continuu pentru transformarea interioară este calea regală pentru schimbarea realităţii exterioare. La începutul veacului al XV-lea, un tânăr de 16 ani, Dumitru, provenit dintr-o familie de oameni simpli de pe domeniul Mănăstirii Sfântul Nicolae din Rădăuţi, alegea această cale şi, doar după două generaţii, reuşea să schimbe faţa Ţării Moldovei împreună cu ucenicii săi, viitorii Mitropoliţi Grigorie Roşca şi Teofan I, Cuvioşii egumeni Misail şi Efrem, Cuviosul Ioan caligraful ş.a., toţi cu metania la Mănăstirea Voroneţ. O impresionantă salbă de biserici şi mănăstiri apărea în nordul Moldovei, la îndemnul acestei pleiade de sfinţi şi al altora, care au rămas până în prezent cele mai preţioase valori ale artei sacre româneşti, unele intrate în patrimoniul universal. Tânărul Dumitru, tuns în monahism la Mănăstirea Sfântul Nicolae din Rădăuţi, primea numele de David, avându-l ca dascăl pe Sfântul ierarh Leontie şi remarcându-se de mic pentru capacitatea sa de a învăţa cărţile sfinte, cu o uşurinţă ieşită din comun, sau de a vindeca bolnavii, de a cunoaşte cugetele ascunse şi tainele viitoare. După ce mai petrece câtva timp şi la Mănăstirea Sfântul Laurenţiu din Vicovu de Sus, este atras de viaţa de pustnic. Se face schimonah sub numele de Daniil, vieţuind în rugăciune peste 20 de ani, într-o chilie săpată în piatră, pe valea pârâului Putna. Din Patericul românesc aflăm că Daniil Sihastru l-a cunoscut pe marele Ştefan încă din anul 1452, acesta primind de la el dezlegare de păcate şi binecuvântare, dar şi proorocirea că în curând va fi domn al Moldovei. După ce proorocirea s-a împlinit, Daniil Sihastru i-a fost marelui domn cel dintâi sfetnic, duhovnic şi rugător către Dumnezeu (…).

Astfel, ascultându-l Ştefan cel Mare, a apărat cu multă vitejie Biserica lui Hristos şi Ţara Moldovei după căderea Bizanţului, aproape o jumătate de secol, câştigând 47 de războaie şi înălţând 48 de biserici. În felul acesta Cuviosul Daniil Sihastru s-a dovedit un mare apărător al Ortodoxiei româneşti şi ctitor duhovnicesc al mănăstirilor înălţate la îndemnul său. După înălţarea Mănăstirii Putna, tot la îndemnul său, Daniil Sihastru se retrage în codrii seculari din jurul Mănăstirii Voroneţ, unde mai petrece 20 de ani de singurătate şi penitenţă pentru obştea Moldovei, într-o chilie situată deasupra stâncii Şoimul. În pădurile dese din munţii Voroneţului, Rarăului şi Stânişoarei trăiau în acea perioadă alţi 50 de sihaştri, cu toţii ucenici ai lui Daniil Sihastru. În 1477 îl roagă fierbinte pe voievodul său protector să nu-l pună Mitropolit al Moldovei şi Sucevei, aşa cum stăruiau clerul şi ierarhii ţării, dar în 1488, după înălţarea bisericii închinate Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, se supune hotărârii obştei Mănăstirii Voroneţ, de a deveni egumen al sfântului lăcaş.

Mănăstirea Voroneţ, loc sfânt şi capodoperă a artei universale

Aşadar, la peste 80 de ani, acest încă prea puţin cunoscut ascet şi cărturar al Moldovei, revenea în rândul comunităţii monahale, continuându-şi opera spirituală până la moarte, în 1496, moaştele sale odihnind şi astăzi în pronaosul bisericii. Un alt sfânt care a marcat cu faptele şi viaţa sa curată obştea de la Voroneţ, dar şi pe miile de credincioşi ai Moldovei, care găseau la el vindecare duhovnicească şi trupească, a fost în prima jumătate a secolului al XVII-lea, Cuviosul Epifanie, originar din părţile Sucevei. Cărturarii de astăzi ai Sucevei trebuie să ia aminte că tot ce avem mai frumos şi mai reprezentativ în arta şi spiritualitatea trecutului este opera unor sfinţi sau a unor monahi îmbunătăţiţi, iar oamenii cetăţii trebuie să ştie că sfetnicii şi duhovnicii marilor noştri voievozi şi dregători erau tot aceiaşi cuvioşi, trecuţi în Patericul românesc.

Zugravii au aparţinut Şcolii de la Suceava

La fel ca întreaga spiritualitate ortodoxă, făpturile vizibile şi invizibile ale sfintelor lăcaşuri din nordul Moldovei se remarcă prin hristocentrism, idealul sfinţeniei, pocăinţă, rugăciune şi duh comunitar.

Munca, postul, veghea (trezvia), participarea la slujbe, răbdarea, veselia, blândeţea, politeţea, lectura cărţilor sfinte şi mai ales rugăciunea au rămas peste veacuri valorile de preţ ale unui monah autentic. Bădăranul, mojicul, supăratul, mereu grăbitul şi repezitul, posacul, îmbufnatul, crâncenul călugăr creştin nu e nici creştin, nici monah. E marfă de contrabandă, contrafacere, monedă calpă, afirma pe bună dreptate N. Steinhardt în cartea sa, Dăruind vei dobândi.

Biserica de plan trilobat de la Voroneţ, cu turlă pe naos, a fost înălţată de Ştefan cel Mare din 26 mai şi până în 14 septembrie 1488, având iniţial lungimea de 25,50 de metri şi lăţimea de 10,50 de metri în dreptul absidelor, pridvorul închis fiind adăugat în 1547, de către Mitropolitul Grigorie Roşca, ucenic şi nepot al lui Daniil Sihastru şi văr primar al lui Petru Rareş.

Mănăstirea Voroneţ, loc sfânt şi capodoperă a artei universale

Masivitatea structurii primeşte parcă un impuls către zbor de la elegantele contraforturi din răsărit şi apus, ori de la acoperişul ţuguiat şi turla cu firide alungite.

Chenarele uşilor şi ferestrelor amintesc de stilul gotic şi de unele elemente ale Renaşterii, influenţe absorbite de cunoscutul stil moldovenesc, cristalizat în timpul domniei lui Ştefan cel Mare. Tot în 1547 a fost zugrăvit cu fresce exteriorul, lucrările fiind conduse probabil de pristavul Marcu, al cărui nume e înscris pe peretele sudic al bisericii, dar numele zugravilor rămân încă în discuţie. În orice caz, aceştia au aparţinut mai mult ca sigur Şcolii de la Suceava, condusă în timpul domniei lui Petru Rareş de cunoscutul Toma, pictorul curţii domneşti. Tot aici s-a format şi un alt maestru al picturii bisericeşti, Dragoş Coman, fiul unui preot din Iaşi, care a zugrăvit biserica din Arbore. În ce priveşte programul iconografic al celebrelor fresce exterioare, unii specialişti afirmă că acesta ar fi aparţinut lui Grigorie Roşca, iar alţii spun că ideea era a episcopului Macarie al Romanului, cel mai ales şi învăţat episcop al zonei din secolul al XVI-lea, ctitorul Mănăstirii Râşca şi al catedralei episcopale din Roman. Nu trebuie însă trecută cu vederea contribuţia unui alt ucenic de la Voroneţ al Sfântului Daniil Sihastru, Mitropolitul Teofan I (1534-1546), apropiat colaborator şi sfetnic al lui Petru Rareş, cel care a format în Moldova, la Mitropolia din Suceava, cea mai vestită şcoală de pictori în frescă, printre care străluceau meşterul Dragoş Coman şi zugravul Toma de la Suceava (Patericul românesc, de ieromonah Ioanichie Olteanu). Putem afirma, fără a greşi prea mult, că neasemuitele fresce exterioare, care au determinat includerea acestor mănăstiri în patrimoniul mondial, reprezintă încă una din minunile Sfântului Daniil Sihastru, care şi-a continuat lucrarea spirituală prin ucenicii săi, chiar şi după petrecerea sa la cele veşnice.

Nu trebuie uitaţi, de asemenea, în conturarea acestui program iconografic, ierarhii şi meşterii din timpul domniei lui Alexandru cel Bun, în frunte cu un alt sfânt artist, celebrul miniaturist Cuviosul Gavril Uric, de la Mănăstirea Neamţ, care i-a influenţat pe zugravii şi ierarhii de mai târziu. Cercetările arheologice au dovedit că existau fresce exterioare şi la unele biserici ctitorite de Alexandru cel Bun, de pildă la vechile lăcaşuri de la Humor sau Probota, deci atât tehnica şi modul de obţinere a culorilor naturale, cât şi iconografia, au avut o evoluţie mai îndelungată decât s-ar crede, în vremea lui Petru Rareş atingându-se doar apogeul acestei arte unice în istoria culturii europene. Capodopera tuturor timpurilor este fără îndoială grandioasa frescă Judecata de Apoi, de pe întregul perete de apus al Mănăstirii Voroneţ.

Mănăstirea Voroneţ, loc sfânt şi capodoperă a artei universale

Judecata de Apoi, mai veridică şi mai impresionantă decât cea de la Capela Sixtină

Datorită acestei fresce, de o frumuseţe şi de dimensiuni nemaiîntâlnite în întreg spaţiul ortodoxiei, Mănăstirea Voroneţ a fost supranumită de unii critici de artă occidentali Capela Sixtină a Orientului. Dacă cunoscuta lucrare cu acelaşi nume, realizată de Michelangelo în Capela Sixtină din Vatican, uimeşte prin perfecţiunea anatomică a personajelor dezbrăcate, prin dinamica extraordinară a mişcării circulare a masei agitate de candidaţi la judecata supremă, sau prin expresivitatea aproape hiperrealistă a chipurilor, imensa icoană de la Voroneţ o pune totuşi în umbră prin geometria de o perfecţiune divină a compoziţiei, prin percepţia lumii în esenţialitatea sa arhetipală, prin armonia cromatică şi uluitoarea varietate tipologică a celor peste 100 de personaje, prin seninătate şi detaşare ironică, uneori, dar mai ales prin intensa trăire spirituală şi duhovnicească, care-i cuprinde pe toţi privitorii credincioşi ai acestei capodopere a artei sacre universale. Viziunea înfricoşătoare din Capela Sixtină, cu un Iisus Hristos mânios, cu gesturi aproape războinice, cu îngerii lipsiţi de aripi şi condamnaţii târâţi cu forţa în hău, spre luntrea lui Caron din mitologia greacă, e înlocuită la Voroneţ de o concepţie mai apropiată de spiritul Sfintei Scripturi, care te îndeamnă la meditaţie şi pace sufletească în faţa cutremurătoarelor întrebări legate de rostul nostru pe acest pământ, de valorile şi tradiţiile pe care trebuie să le respectăm pentru a fi mântuiţi.

Mănăstirea Voroneţ, loc sfânt şi capodoperă a artei universale

Organizată riguros pe cinci registre (numărul lui Iisus Hristos în numerologie), Judecata de Apoi de la Voroneţ, pictată cu sânge, aur, foc şi lumină, are în partea superioară bolta cerească, cu semnele zodiacului şi cu Dumnezeu Tatăl. În cel de-al doilea registru e reprezentat în centru Iisus Hristos, judecătorul, încadrat de Maica Domnului şi de Sfântul Ioan Botezătorul, apoi de apostoli şi cete îngereşti. Cel de-al treilea registru cuprinde tronul Etimasiei, al pregătirii şi judecăţii, cu Duhul Sfânt pictat în chip de porumbel, încadrat de Adam şi Eva, de profeţi, arhierei, mărturisitori şi anahoreţi. De sub picioarele lui Dumnezeu Tatăl izvorăşte, apoi trece pe sub tronul Mântuitorului, fluviul de foc ce separă lumea celor drepţi de cea a păcătoşilor, ultima fiind alcătuită în principal din inamicii tradiţionali ai Moldovei, turcii, dar şi din evrei, tătari şi armeni, înfăţişaţi cu chipuri hidoase şi îngrozite. Un înger pătruns în iad îl trage de barbă pe Arie, cărturarul eretic care a negat descendenţa divină a lui Iisus Hristos, pentru a-l preda Satanei, zugrăvit în chip de balaur înfricoşător, cu mai multe capete. În centrul compoziţiei, sub tron, se vede Sfânta Evanghelie, pe care se află Sfântul Potir din care ne împărtăşim, iar sub cartea divină străluceşte mâna lui Dumnezeu Tatăl, cel care ţine balanţa judecăţii viitoare. La baza compoziţiei se află regele David, cântând psalmi, dar nu la harpă, ci la o cobză moldovenească, acesta fiind doar unul din numeroasele amănunte cu specific local, prezente pe frescele interioare şi exterioare ale mănăstirilor noastre. Viziunea Raiului, la poarta căruia stă Sfântul Apostol Petru cu cheile, apoi învierea morţilor, moartea păcătosului, ocupă o parte din registrul al patrulea şi peste jumătate din ultimul, încununând ampla scenă a dreptei judecăţi, când păcatele se transformă în suferinţă, iar faptele bune în bucurie iluminantă. O compoziţie care denotă în mod cert cunoaşterea în profunzime a Vedeniei Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului. Întâlnirea cu o capodoperă artistică este o bucurie profundă, de durată şi întemeietoare.

Blândul şi tăcutul sihastru Daniil, făcătorul de minuni, unul din marii sfinţi ai Moldovei şi ai lumii ortodoxe, un ctitor al spiritului românesc, ne aşteaptă la Voroneţ pentru a ne învăţa să urcăm spiralele interiorităţii, în lumina de un albastru orbitor a vieţii trăite întru Duh şi Adevăr. Albastru întemeietor. Albastru călăuzitor. Albastru răstignitor. Albastru purificator. Albastru iubitor.

Constantin SEVERIN