În lumea de nisipuri mişcătoare a Evului Mediu, mănăstirile noastre au constituit de cele mai multe ori o sfântă coloană vertebrală pentru aşezările rurale sau urbane, în curs de înfiripare sau de consolidare. Mănăstirea Teodoreni din Burdujeni-Suceava este ctitoria unui reprezentant mai puţin cunoscut al Movileştilor, postelnicul Toader Movilă, fratele vitreg şi mai vârstnic al lui Gheorghe, Ieremia şi Simion, ctitorii Mănăstirii Suceviţa.

Înălţată în 1597, biserica mănăstirii este opera arhitectului constructor Constantin Branişte, cumnat cu Toader Movilă şi cu Ion Vodă Viteazul. În jurul mănăstirii s-a format treptat satul Teodoreni, care şi-a schimbat numele în Burdujeni, în perioada cât acesta a aparţinut marelui logofăt şi cronicarului Miron Costin. Ulterior, localitatea a devenit târg, mai ales după ce, în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, şi-au deschis aici prăvălii numeroşi evrei, proveniţi din Austria. Fără a avea valoarea artistică şi duhovnicească a celebrelor mănăstiri din nordul Moldovei, Mănăstirea Teodoreni are totuşi o încărcătură afectivă şi istorică, în primul rând pentru locuitorii din Burdujeni, dar şi pentru cultura română, deoarece aici poate fi admirat singurul portret pictat al lui Miron Costin (1533-1591). În plus, noua pictură interioară, realizată după 1992, aparţine unuia dintre cei mai valoroşi zugravi de biserici ai ţării, profesorul Nicolae Sava din Bucureşti.

Mănăstirea Teodoreni, sfânta coloană vertebrală a Burdujenilor – foto www.manastireateodoreni.ro

Viaţa agitată a ctitorului mănăstirii

Existenţa zbuciumată a boierului Toader Movilă a fost o constantă aproape inevitabilă pentru toţi demnitarii moldoveni care au trăit după moartea lui Ştefan cel Mare, succesiunea domnilor pe scaunul Ţării Moldovei având uneori un ritm halucinant, frecventele lupte pentru putere fiind întreţesute cu jafurile turcilor, tătarilor, polonilor, ungurilor şi ale numeroşilor tâlhari.

Un interesant studiu despre viaţa ctitorului Mănăstirii Teodoreni a publicat Adrian Vătămanu în cartea sa, Trei mari dregători din Moldova secolului al XVI-lea (Editura Litera, 1983). Tatăl său, logofătul Ion Movilă, nu a scăpat de mânia lui Alexandru Lăpuşneanu, în a doua domnie, nici după ce a intrat în monahism, fiind ucis de trimişii ctitorului Mănăstirii Slatina pentru faptul că a acceptat să facă parte anterior din sfatul domnesc al lui Despot Vodă şi Ştefan Tomşa. Ajuns postelnic în timpul domniei lui Ştefan Rareş, Toader Movilă este scos din sfatul domnesc de către Alexandru Lăpuşneanu, după 1555, toţi Movileştii fiind de altfel îndepărtaţi din funcţii. El deţine apoi alte demnităţi publice în timpul domniilor lui Bogdan Lăpuşneanu, Ion Vodă Viteazul şi Petru Şchiopul, un mare ocrotitor al Movileştilor.

În anul 1582, în timpul domniei lui Iancu Sasu, Toader Movilă şi ceilalţi fraţi ai săi sunt nevoiţi să se refugieze în Polonia, deoarece ctitorul mănăstirii din Burdujeni era bănuit că ar dori să devină domn al Moldovei, ca rudă a lui Petru Rareş şi a influentului staroste de Lvov, Herburt, căsătorit cu sora sa, Elena. Se pare că în acel an, armaşul lui Iancu Sasu Vodă l-a însemnat la nas pe Toader, în tradiţia vechilor burdujeneni, acesta fiind cunoscut şi sub numele de Cârnul.

O perioadă de linişte şi de prosperitate pentru postelnicul Toader începe după 1595, când fratele său, Ieremia Movilă, ajunge domn al Moldovei, cu sprijinul polonilor. Doi ani mai târziu, în 1597, Toader Movilă îşi înalţă propria mănăstire, Teodoreni (Todireni), ocupându-se singur ca să fie înzestată cu danii şi moşii, dar contribuind în acelaşi timp la prosperitatea Mănăstirii Suceviţa, ctitorită de ceilalţi fraţi mai mici ai săi.

Postelnicul Toader Movilă a fost înmormântat în 1605, în pronaosul bisericii sale, cu hramul Înălţării, conform tradiţiei locului, deşi nu s-a găsit vreo piatră cu inscripţie pe acest mormânt.

Mănăstirea Teodoreni, sfânta coloană vertebrală a Burdujenilor – foto www.manastireateodoreni.ro

Pictorul Nicolae Sava a încercat să repete marea lecţie a lui Dragoş Coman

Silueta bisericii fostei mănăstiri de călugări, (devenită mănăstire de maici după 1992, după o lungă întrerupere în care a fost doar biserică parohială, ajunsă într-o stare jalnică până la recenta restaurare) se remarcă prin echilibrul dintre masivitatea structurii de plan trilobat şi ţâşnirea spre înalt a originalelor bolte de stil moldovenesc, care dau profunzime şi măreţie întregului program iconografic din interior. Uşa de intrare este situată în peretele vestic, la fel ca la biserica din Pătrăuţi. Absidele sprijinite de cinci contraforturi sunt decorate cu arcade alungite şi, cu excepţia peretelui vestic, faţada este împodobită, la partea superioară, cu un rând de ocniţe. Turla este aşezată pe o dublă bază stelată, fiind prevăzută cu firide late, terminate la partea superioară prin arcuri duble şi ocniţe. Zidul despărţitor dintre pronaos şi naos a fost suprimat, în scopul lărgirii spaţiului.

În anul 1785, Mănăstirea Teodoreni a fost renovată de către mitropolitul Ananie al Sevastei, un urmaş al lui Toader Movilă, deoarece mama mitropolitului, Anastasia, era strănepoata lui Toader Movilă, coborând din Paraschiva, fiica postelnicului Toader, după cum susţine Adrian Vătămanu în cartea amintită. Tot atunci a fost repictată biserica în interior, de către ierodiaconul Veniamin Zugravul, frescele sale parţial deteriorate, având unele certe calităţi plastice, putând fi văzute până la noua restaurare şi zugrăvire de după 1992. Pictorul Nicolae Sava a lăsat însă neatins tabloul votiv, în care postelnicul Toader Movilă apare alături de cronicarul Miron Costin, cel din urmă ţinând în mână macheta bisericii, ambii fiind îmbrăcaţi în haine boiereşti, specifice perioadei în care a lucrat ierodiaconul Veniamin. Specialiştii presupun că portretele celor doi, deosebit de reuşite şi expresive, cu chipuri sobre şi impunătoare, fulgerate de o tainică lumină, reprezintă o redare destul de fidelă a ctitorului şi renumitului cronicar al Moldovei.

Noua pictură realizată de profesorul Nicolae Sava din Bucureşti, după 1992, se remarcă prin încercarea acestuia de a repeta marea lecţie a celui mai valoros zugrav de biserici din istoria Moldovei, Dragoş Coman, cel care a pictat biserica din Arbore. Nu numai desenul viguros şi sobru, minuţiozitatea cu care sunt redate veşmintele, gama cromatică variată şi exuberantă amintesc de tehnica marelui pictor Dragoş Coman, dar şi realizarea nimburilor aurite în relief pentru sfinţii mai importanţi, o influenţă a Renaşterii italiene, procedeu folosit şi de Antonio Pisanello la bisericile catolice la care a lucrat, în secolul al XV-lea. După atâtea veacuri, autorul noii picturi interioare din biserica Mănăstirii Teodoreni, Nicolae Sava, este pus totuşi în umbră de Dragoş Coman, în privinţa artei portretului şi a calităţii culorilor folosite. Secretul de preparare a culorilor, atât de intense şi rezistente în timp, binecunoscut celebrilor zugravi ai Şcolii de pictură sacră de la Suceava din secolele XVI şi XVII, se pare că s-a pierdut pentru totdeauna.

Mănăstirea Teodoreni, sfânta coloană vertebrală a Burdujenilor – foto www.manastireateodoreni.ro

Ilustrul locuitor al Burdujenilor, Miron Costin

După câteva decenii de la moartea ctitorului şi de la dispariţia fiicei sale, Paraschiva, Mănăstirea Teodoreni a fost moştenită de Elena Movilă, soţia lui Miron Costin. În urma unor neînţelegeri şi procese cu autorităţile vremii, răzeşii din satul Burdujeni, ţinutul Soroca, obţin aprobarea de la Miron Costin, în vremea în care acesta era pârcălab de Hotin, între 1660 şi 1664, să se aşeze pe teritoriul moşiei sale şi al satului Teodoreni. Împreună cu aceştia s-au strămutat aici şi alţi locuitori din Soroca, mulţi dintre ei ruteni, originari din Podolia. După stabilirea celor din Burdujenii Sorocei pe moşia Teodoreni, numele localităţii se schimbă în Burdujeni, denumire pe care o poartă şi astăzi cartierul municipiului Suceava, situat pe locul fostei proprietăţi a cunoscutului cronicar. Numărul locuitorilor a crescut simţitor după ocuparea Bucovinei de către austrieci, mulţi cetăţeni din târgul Sucevei refugiindu-se aici, mai târziu stabilindu-se în zonă şi numeroşi evrei din Austria, care au înălţat mici prăvălii, ateliere şi cârciumi, grăbind procesul de urbanizare.

Devenit important punct vamal şi de frontieră, după 1775, micul târg s-a dezvoltat treptat, ajungând la dimensiunile de astăzi. Mănăstirea Teodoreni a fost închinată Mănăstirii Sfântul Paul de la Muntele Athos, în anul 1664, de către Miron Costin, ca urmaş de ctitor, conform unui vechi obicei, rămânând sub această tutelă aproape 200 de ani. El era fiul hatmanului Ion Costin şi al Saftei, nepoata domnitorului Miron Barnovski, decapitat de turci la Constantinopol, în 1633, sub privirile îngrozite ale tatălui marelui cronicar. Din motive politice, Ion Costin se refugiază, în 1634, în Polonia, devenind cetăţean al ţării vecine în 1638, împreună cu cei trei fii ai săi de atunci, Alexandru, Miron şi Potomir. Miron urmează cursurile colegiului iezuit din Bar, studiind în limbile latină şi polonă, iar la vârsta de 18 ani se întoarce în Moldova, fiind bine primit de mari boieri, precum Toma şi Iorgachi Cantacuzino.

Mănăstirea Teodoreni, sfânta coloană vertebrală a Burdujenilor – foto www.manastireateodoreni.ro

Prin erudiţia sa, prin inteligenţă şi francheţe, Miron Costin, dintre toţi boierii Moldovei cel mai de treabă la voroavă (Ion Neculce) se impune în divanurile domneşti, primind frecvent importante însărcinări diplomatice, mai ales la curtea regilor Poloniei. Moare în plină putere creatoare, la vârsta de 58 de ani, fiind decapitat împreună cu fratele său, Velicico, în 1691, din porunca domnului Constantin Cantemir, tatăl lui Dimitrie Cantemir, în urma unor intrigi boiereşti. Dar opera sa biruit-a gândul, celebra Cronică (1595-1661), De neamul moldovenilor şi Viaţa lumii, primul poem filosofic din literatura română, constituindu-se într-un admirabil memento istoric şi spiritual.

De pe peretele din dreapta al naosului bisericii Teodoreni, ilustrul locuitor al Burdujenilor, Miron Costin, ne avertizează: Ia aminte dar, oame, cine eşti tu pe lume / Ca o spumă plutitoare rămâi fără nume.

De Constantin SEVERIN