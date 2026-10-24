Mănăstirea Suceviţa, locul unde putem urca Scara virtuţilor

Poate cea mai frumoasă şi mai bine păstrată mănăstire din nordul Moldovei, Suceviţa, ctitorie a celebrei familii boiereşti Movilă, întruchipează toate virtuţile unui secol de artă moldovenească sacră, de la Ştefan cel Mare la Petru Rareş şi Petru Şchiopul, cu influenţe preluate creator din toate cele patru puncte cardinale, prefigurând în acelaşi timp noile tendinţe din secolul al XVII-lea. Acest sfânt lăcaş, înălţat între anii 1582-1584, era de o frumuseţe şi o exuberanţă coloristică fără seamăn, aproape de desăvârşirea şi strălucirea profundă a icoanelor lui Andrei Rubliov, atunci când a fost terminată pictura interioară şi exterioară, în anul 1601, fapt dovedit recent, după restaurarea picturilor murale din naos şi sfântul altar. Dacă aşa arată un testament al artei moldoveneşti, cum au apreciat unii savanţi români şi străini, atunci înseamnă că spiritul românesc are o vitalitate extraordinară, reuşind să fie atât de grandios şi în pragul morţii. O moarte bineînţeles simbolică şi fertilă, aducătoare de valori noi, o petrecere în ierarhia invizibilului, transfigurată de urcarea celor 30 de trepte ale Scării virtuţilor, cea mai cunoscută frescă exterioară de la Suceviţa, care te întâmpină încă de la intrare. O intrare într-o sfântă liturghie de piatră, lemn şi culoare, pe vremuri în acelaşi timp mănăstire, cetate de refugiu şi reşedinţă nobiliară, în care istoria, arta şi trăirea duhovnicească se află şi acum într-o consonanţă unică.

O familie de eroi civilizatori ai României, Poloniei, Ucrainei şi Rusiei

Nu cred că o altă familie de cărturari şi demnitari suceveni a avut o evoluţie mai spectaculoasă decât cea a Movileştilor, înscrisă cu slove de aur în cărţile de istorie a patru ţări importante pentru destinul civilizaţiei şi spiritului european: România, Polonia, Ucraina şi Rusia. Ctitorii Mănăstirii Suceviţa, Gheorghe Movilă, episcop de Rădăuţi şi apoi mitropolit al Moldovei, împreună cu fraţii săi, Ieremia Movilă, domn al Moldovei (1595-1600, 1600-1606) şi Simion Movilă, domn al Ţării Româneşti (1600-1602, cu intermitenţe) şi al Moldovei (1606-1607), şi alături de tatăl lor, marele logofăt Ion Movilă, au fost veritabili eroi civilizatori ai acestor locuri, iar urmaşii lor, în special Petru Movilă, mitropolit al Kievului, au continuat opera de civilizare şi de apropiere de lumea Apusului în Polonia (care cuprindea atunci o bună parte din Ucraina de azi, inclusiv Kievul) şi Rusia. Canonizat recent de ucraineni şi de români, suceveanul Petru Movilă, fiul lui Simion Movilă şi al Marghitei (Margareta Hâra), unul din cei mai mari cărturari şi teologi europeni ai secolului al XVII-lea, a fost fondatorul primei universităţi ortodoxe, Academia Movileană din Kiev, şi al mai multor tipografii în Polonia, Ţara Moldovei şi Ţara Românească. Rolul său în occidentalizarea Rusiei este de asemenea extrem de benefic, chiar după moartea sa continuând acest proces, mai ales în timpul vestitului şi temutului ţar Petru cel Mare (1682-1725), care a oferit înalte demnităţi discipolilor kieveni ai lui Petru Movilă, sprijinind transformarea Academiei de la Moscova în şcoală latină, după modelul Academiei Movilene. Autor al unei veritabile Renaşteri prin cultură a Bisericii ortodoxe, acest mare prinţ al spiritului, care s-a rugat probabil în unele momente la ctitoria şi la mormântul tatălui său din Suceviţa, nu şi-a uitat niciodată originea moldovenească, susţinând cu toate eforturile crearea, în cele două principate româneşti, a unui veritabil flux de tipărituri bisericeşti, sporind astfel tezaurul spiritualităţii noastre vechi.

Ieremia Movilă, diplomat al Universităţii Iagellone din Krakowia, una dintre cele mai renumite şcoli superioare ale timpului, cel care avea dublă cetăţenie, moldoveană şi polonă, era nepot al lui Ştefan cel Mare, fiind fiul marelui logofăt Ion Movilă şi al prinţesei Maria, fiica lui Petru Rareş. A avut trei fii, Bogdan, Alexandru şi Constantin şi patru fiice, Maria, Ecaterina, Irina, supranumită Chiajna şi Stana-Ana, toate căsătorite cu mari demnitari de la curtea regală a Poloniei, nobili de prim rang. Un urmaş al Mariei a devenit rege al Poloniei, Stanislas Leszcynski, iar nepotul Irinei Chiajna, Mihai Korybut Wisznieowecki, a fost de asemenea rege al Poloniei, între anii 1669 şi 1673.

Cronicarul Miron Costin, căsătorit cu Elena, una din nepoatele lui Simion Movilă, i-a făcut un portret memorabil marelui său înaintaş, domnitorul Ieremia Movilă, înmormântat şi el la Suceviţa, un portret în care recunoaştem multe trepte ale Scării virtuţilor: om întreg la toate, nerăpitor, nemândru, nevărsătoriu de sânge, blându, dumnădzărescu pre cum mărturiseşte războiul său cu Răzvanu-vodă cum n-au vrut să iasă din beserică până nu s-au săvîrşit sfânta leturghie, măcaru că-i spune că să agiungu oştile. În dzilele lui mare bivşuguri şi plină ţara de toate. Toader Movilă, mare spătar şi frate vitreg al ctitorilor de la Suceviţa, este cel care a zidit Mănăstirea Teodoreni (1597) din Burdujeni, sfânt lăcaş în care putem admira singurul portret pictat al logofătului şi cronicarului Miron Costin.

Maicile continuă tradiţia realizării de obiecte de cult, cu o mare valoare artistică

Impetuoasă prin înălţimea siluetei şi prin bogăţia şi strălucirea frescelor exterioare, bine păstrate şi pe peretele nordic, spre deosebire de Humor, Probota, Moldoviţa şi Voroneţ, biserica Mănăstirii Suceviţa, cu hramul Învierea Domnului, este în acelaşi timp aproape desăvârşită prin îmbinarea armonică dintre arhitectură şi pictura murală. Compartimentarea în exonartex, pronaos, gropniţă, naos şi sfântul altar respectă structura impusă în vremea domnitorului Petru Rareş, inedite fiind în principal cele două pridvoraşe adăugate la exonartex de către Ieremia Movilă, o influenţă a arhitecturii sacre din Ţara Românească, multiplicarea ferestrelor în naos şi schimbarea unor teme iconografice, în interior şi exterior. Tot învăţatul şi curajosul domn al Moldovei a înălţat aici impunătoare case domneşti, acum doar ruine, semeţele ziduri înalte de 7 metri şi groase de 3 metri, şi turnul-clopotniţă, sprijinit de contraforturi, cu două clopote care se păstrează şi în prezent.

Pronaosul este dreptunghiular, cu un sistem de boltire din calote sferice pe pandantivi, luminat de patru ferestre dispuse câte două la nord şi la sud, gropniţa are tainiţă, naosul este foarte luminat de trei ferestre dispuse în absida sudică şi alte trei în cea nordică, cupola şi turla înălţate pe ingenioase arcuri de piatră, iar absida altarului de formă circulară, cu o boltire realizată prin arcuri în retragere şi printr-un sfert de sferă. În gropniţă sunt înmormântaţi fraţii voievozi Ieremia şi Simion Movilă, mormintele având lespezi din marmură albă de Ruşchiţa, cu decoraţii şi inscripţii slavone, de o mare frumuseţe. Colecţia de obiecte de cult are o mare valoare istorică şi artistică, renumite fiind broderiile folosite drept acoperăminte de mormânt, care-i reprezintă pe Ieremia (1606) şi Simion Movilă (1609), lucrate cu fir de aur, argint, mătase şi perle, epitaful din 1597, împodobit cu mii de perle, apoi cruci, icoane, evangheliare, dvere, dar şi capsula de argint aurit în care se păstrează o şuviţă din părul soţiei lui Ieremia Movilă, Elisabeta, în semn de nemărginită durere la moartea domnului şi iubitului soţ, trimisă printr-un sol la Suceviţa, în timp ce era prizonieră la turci.

Remarcabil este faptul că la Mănăstirea Suceviţa este continuată tradiţia de a realiza obiecte de cult cu o mare valoare artistică. Există aici, la ora actuală, o veritabilă şcoală de restaurare a icoanelor vechi, dar şi de realizare a unor icoane noi pe lemn, trei cuvioase maici fiind protagonistele acestui atelier, iluminat de credinţă, speranţă şi iubire. Icoanele pictate de ele respectă întru totul canoanele picturii bizantine, fiind făpturi integrate misterului liturgic. Personajele din Sfânta Scriptură au chipuri pline de frumuseţe, bucurie şi adevăr, iar culorile sunt de obicei cele care apar în frescele mănăstirilor, roşu, verde, albastru şi galben, la care se adaugă foiţa de aur pentru a le spori luminozitatea, toate încărcate de o tandră strălucire, de o secretă vibraţie spirituală, contribuind la acel efect tainic de depăşire a formelor prin lumină, specific artei sacre autentice.

Scara Sfântului Ioan Scărarul

Pictura murală interioară şi exterioară, opera pictorului Ioan Zugravul, care a fost ajutat de fratele său, Sofronie, constituie pe bună dreptate principala atracţie a monumentalului ansamblu, înălţat într-un peisaj pe măsură, la marginea localităţii Suceviţa. Tradiţia locului spune că anumite elemente decorative, mai ales numeroasele steluţe de aur, au fost pictate de o foarte frumoasă femeie, Teodora, o necunoscută care purta de obicei un văl pe faţă, şi care venise aici pentru reculegere şi ispăşirea unui canon, impus de duhovnicul ei. Frescele impresionează prin bogăţia scenelor, strălucirea culorilor şi caracterul narativ al amplei desfăşurări de imagini. Exuberanţa cromatică e amplificată de folosirea culorilor pure, renunţarea la tonurile variate şi folosirea din plin a prafului de aur. Verdele renumit al Suceviţei, care apare din abundenţă mai ales în fundalurile frescelor exterioare, este culoarea bucuriei şi a tinereţii la români (un om încă verde), sau a regenerării spirituale, culoarea profeţilor şi a evanghelistului Ioan, vestitorii Duhului Sfânt. Cei doi pictori, fraţii Ioan şi Sofronie, se apropie de Giotto prin măiestria şi minuţia cu care folosesc fondurile imaginilor pentru a reda somptuoase forme arhitecturale, culmi, arbori, flori exotice şi locale (garoafa, macul, feriga), fântâni cu cumpene, costume de epocă ş.a., manieră care crează senzaţia de plinătate, şi în care s-a remarcat şi unul dintre maeştrii picturii moderne româneşti, Ion Ţuculescu. Este vizibilă în imaginile sacre de la Suceviţa tensiunea dintre iconografia în stil bizantin impusă, cu influenţe din arta iconarilor ruşi şi munteni (trăsăturile personajelor, atitudini, acţiuni) şi plăcerea şi libertatea artistului de a fi original, mai ales în spaţiile aerate ale fundalurilor.

Originalitatea lui Ioan şi Sofronie izbucneşte cu forţă în aceste detalii, pline de gustul poveştilor laice şi de lumina spiritului local. E o adevărată acrobaţie artistică, prin care artiştii scapă de temele impuse de programul iconografic creştin-ortodox şi se pierd cu pasiune în aceste pitoreşti amănunte, în scene secundare, în poveştile şi legendele locului, în peisaje, clădiri, plante, animale etc. Caracterul accentuat decorativ al frescelor este amplificat şi prin folosirea din abundenţă a frumoaselor inscripţii slavone şi a acelor steluţe de aur, mai ales în interior. În pridvor e redată în principal Judecata de Apoi şi legenda Sfântului Ioan cel Nou, în care e reprezentat şi Alexandru cel Bun, cu ocazia sosirii moaştelor la Suceava, în pronaos fiind zugrăvite sinoadele, calendarul, Acatistul Maicii Domnului şi vieţile Sfinţilor Gheorghe şi Nicolae, în gropniţă se remarcă o inedită desfăşurare a vieţii lui Moise, în naos Geneza, viaţa Mântuitorului şi tabloul votiv al ctitorilor, iar în altar acea interesantă scenă, Cortul mărturisirii, o influenţă a picturii din Ţara Românească. Atracţia mistică pentru Trinitate este o altă caracteristică a picturii interioare de la Suceviţa.

În exterior, impresionează Scara Sfântului Ioan Sinaitul, un poem vizual al ascensiunii spirituale, frescă emblematică pentru arta sacră a Evului Mediu românesc. Călugării care urcă sunt acompaniaţi de îngeri, cu aripile încremenite într-un zbor suspendat, reverberaţi plastic în alte şiruri paralele de îngeri, care mângâie parcă alte şi alte scări invizibile, la nesfârşit. Scara celor 30 de virtuţi, care reprezintă de fapt aripi ale spiritului, separă lumea de o ordine sublimă a monahilor autentici şi a cetelor îngereşti, de cea contorsionată şi haotică a păcătoşilor, seduşi de diavoli. Sfântul Ioan Scărarul, numit şi Scolasticul, pentru aleasa pregătire intelectuală, sau Sinaitul, în amintirea perioadei petrecute la Mănăstirea din Muntele Sinai, a trăit în secolul al VI-lea D.H. şi este autorul uneia dintre cele mai renumite cărţi de teologie creştină, Scara dumnezeiescului urcuş. El a scris, într-un stil cu certe calităţi literare şi duhovniceşti, o culegere de reguli pentru monahi, valabile însă şi pentru laici, care fiind respectate ar asigura urcarea acestora spre cer, pe o scară aidoma celei văzute de Patriarhul Iacov în vis. Cele 30 de trepte ale acestei scări a luminii, zugrăvită pe peretele nordic al Mănăstirii Suceviţa, ar fi: lepădarea de viaţa deşartă şi retragerea, despătimirea, înstrăinarea, ascultarea, pocăinţa, pomenirea morţii, plânsul de bucurie făcător (plânsul după Dumnezeu), nemânierea, neţinerea de minte a răului, renunţarea la viciul clevetirii, tăcerea, evitarea minciunii, evitarea lenei sufleteşti, înfrânarea lăcomiei stomacului, castitatea, lipsa iubirii de arginţi şi neagonisirea, absenţa nesimţirii, cântarea în obşte, privegherea trupească, lipsa fricii, evitarea slavei deşarte, lipsa mândriei, evitarea hulei, blândeţea şi simplitatea, preaînalta smerită cugetare, dreapta socoteală, sfinţita liniştire a trupului şi a sufletului, fericita rugăciune, desăvârşirea şi, în sfârşit, dragostea, în chip de sfântă treime a virtuţilor (credinţa, nădejdea şi iubirea).

De o frumuseţe îmbibată de sfânta treime a lumii morale, icoanele de pe pereţii Mănăstirii Suceviţa aşteaptă parcă transfigurarea noastră, în aşa fel încât să devenim noi imaginile lor, trupuri de înviere profilate pe cerul invizibil. Urcaţi, urcaţi, fraţilor, purtând cu râvnă suişuri în inimă, ne îndeamnă, din înalturi, Sfântul Ioan Scărarul.

Constantin SEVERIN