Mănăstirea Râşca, simbol al continuităţii, în ciuda tuturor dezastrelor istorice, naturale şi morale

Expusă parcă unui vechi blestem, Mănăstirea Râşca a reuşit să supravieţuiască, în decursul secolelor, în ciuda tuturor dezastrelor istorice, naturale şi morale, jafuri, incendieri, schingiuirea călugărilor, în total peste 10 evenimente înscrise în cronica sa neagră. Ea mai păstrează totuşi ceva din splendoarea de altădată, în primul rând un amplu fragment din fresca exterioară, reprezentând Judecata de Apoi şi Scara Sfântului Ioan Sinaitul, pictură în stil postbizantin atribuită grecului Stamatelo Kotronas.

Amice, timpul ce-a trecut e-o carte / Pe care şapte mari peceţi o strâng. / Ce vouă duh al altor vremi vă pare, / În fond e însuşi duhul vostru-n care / Acele vremuri se răsfâng, afirma Goethe în Faust. Într-adevăr, noi, cei de azi, cu greu putem pătrunde în duhul marilor opere de artă sacră ale trecutului, percepţia fiindu-ne în mod inevitabil limitată de gratiile unui timp caracterizat prin viteză, performanţă şi dinamism. Un lucru e însă cert: mănăstirile din nordul Moldovei, un miracol al sintezei creatoare dintre Orient şi Occident, realizată de strămoşii noştri, se răsfrâng şi astăzi în sufletele pline de emoţie ale vizitatorilor din lumea întreagă, iar documentele descoperite în ultimele decenii arată impactul pe care l-au avut în trecut asupra evoluţiei artei religioase din lumea ortodoxă, de la Moscova şi până la Muntele Athos.

În decursul timpului, ctitorii Mănăstirii Râşca au fost Petru Rareş, Macarie, Costea Băcioc şi Isaia

Aşezată în apropierea albiei râului Râşca şi a culmii Pleşu, într-un peisaj frumos şi variat, cu câmpii şi dealuri împădurite, iazuri şi pomi fructiferi, Mănăstirea Râşca este rezultatul a mai multe etape de construcţie şi refaceri succesive, începând din secolul al XV-lea şi până în prezent.

În satul vecin, Bogdăneşti, fusese ctitorită o mănăstire cu mult înainte, între anii 1343 şi 1365, de către domnitorul inaugurator Bogdan I, care a fost însă complet distrusă de hoardele tătăreşti, în anul 1510. Doi ani mai târziu, în 1512, domnitorul Bogdan al III-lea, fiul lui Ştefan cel Mare, strămută sfântul lăcaş pe actualul amplasament, la poalele vârfului Pleşu, la început fiind înălţat aici un schit de călugări şi ulterior o biserică din piatră, distrusă şi ea în 1538, în timpul unei invazii în Moldova a turcilor, conduşi de Soliman Magnificul.

Marele domn sprijinitor al bisericii şi culturii, Petru Rareş, împreună cu unul din cei mai de seamă ierarhi şi cărturari ai vremii, episcopul de Roman, Macarie, devin în anii 1541-1542 ctitorii provindenţiali ai unei noi biserici, de dimensiuni reduse, din care se mai păstrează şi azi pronaosul, naosul şi sfântul altar. Mai târziu, între 1552 şi 1554, ea este zugrăvită în interior şi exterior, la început de către artişti locali, apoi în cea mai mare parte de pictorul grec Stamatelo Kotronas, originar din insula Zakyntos, care respectă cu scrupulozitate erminiile bizantine, în care importante sunt caracterul simbolic şi mistic al imaginilor, accentul fiind pus mai mult pe redarea unei lumi a esenţelor, mai puţin pe înfăţişarea reliefului accidentat şi profan al lumii exterioare. Pictorul grec denotă o bună stăpânire a desenului, chipurile hieratice ale personajelor biblice fiind conturate cu o anumită pregnanţă şi nobleţe, el fiind în acelaşi timp un bun colorist, aşa cum o dovedesc puţinele fresce exterioare, care se mai păstrează pe peretele sudic, Judecata de Apoi şi Scara lui Ioan Sinaitul, învăluite într-o misterioasă culoare albastru-cenuşiu, care-şi schimbă nuanţele în funcţie de anotimp. I se pot reproşa totuşi puţin cunoscutului artist din insula Zakyntos (despre care actualul stareţ al mănăstirii, cultivatul ierarh Mihail, coautor al unei monografii a mănăstirii, spune că va încerca să afle mai multe lucruri, la el acasă), unele neglijenţe de ordin compoziţional, o anumită discordanţă între formele arhitectonice şi iconografie.

Jefuită şi distrusă din nou în 1574, tot de către turci, Mănăstirea Râşca rămâne pustie aproape 40 de ani, până când marele vornic al Ţării de Jos, Costea Băcioc din Bârlad, se hotărăşte să o refacă aproape complet, între anii 1611 şi 1617. El i-a adăugat un uriaş pridvor, care-i asigură o notă inconfundabilă, apoi a reparat turla naosului, chiliile, clopotniţa şi masivele ziduri de împrejmuire. După jafurile pustiitoare din anii 1633, 1671, 1674, 1686, 1691, 1697, 1716 şi 1821, o perioadă fastă în viaţa mănăstirii este cea dintre 1823 şi 1842, când a fost egumen arhimandritul Isaia Râşcanul, autor al unui amplu program de reconstrucţie, realizat în special în primii patru ani. Acesta a făcut modificări notabile la corpul bisericii, pe care a înzestrat-o cu două noi turnuri, unul de piatră şi altul de lemn, a lărgit ferestrele, a zugrăvit-o în interior şi în ocniţele pridvorului cu sprijinul pictorului Ilarion Ivanovici, a construit chilii noi şi a înzestrat mănăstirea cu podoabe de preţ. Iată cum îl zugrăveşte însă pe egumenul Isaia Râşcanul, arhiereul Narcis Creţulescu de la Mănăstirea Neamţ, în cartea sa Istoria Sfintei Mănăstiri Râşca, publicată în 1901: Isaia era un om înalt, bălan, acoperit, foarte fioros şi rău. În 1842, vrednicul Isaia, care obişnuia să-şi bată călugării mai leneşi, a fost înlocuit cu Teodorit, fost egumen la Mănăstirea Slatina, care era mai boer şi mai sfredel decât Isaia, cum aflăm din monografia scrisă într-un limbaj plin de savoarea limbii de altădată.

Mănăstirea Râşca

Aici se află mormântul cronicarului Macarie, cel mai renumit episcop al Romanului din secolul al XVI-lea

La Mănăstirea Râşca se află mormântul ctitorului Macarie, cunoscutul cronicar al lui Petru Rareş, intrat în monahism la Mănăstirea Neamţ, unde a învăţat bine Sfânta Sciptură, greaca şi slavona, ajuns egumen în anul 1523. În 1531, domnitorul Petru Rareş îi dă sceptrul episcopiei Romanului, pe care-l păstrează până în 1549, când este alungat de Iliaş, fiul lui Petru Rareş, trecut ulterior la islamism, sub numele de Mehmet. În 1550, domnitorul Ştefan Rareş, fratele lui Ilieş, îl reaşează pe Macarie în scaunul episcopal: Întorcând puternica sa mână, pe mine surghiunitul, un mort între vii, mă chiamă şi cu mâna domniei sale îmi încredinţează iarăşi cârja. În preambulul cunoscutei sale cronici, Macarie afirmă că aceasta a fost scrisă spre a împlini poruncile domneşti, adică ale slăvitului şi pentru duşmani înfricoşatului Petru, feciorul lui Ştefan Voevod cel Viteaz, şi ale marelui său logofăt Kir Teodor, căci ei mi-au poruncit nemerniciei mele celui mai de pe urmă dintre ieromonahi, smeritului Macarie, a nu lăsa faptele întâmplate în vremurile şi domniile trecute să rămână învăluite în mormântul uitării, ci a le preda istoriei. Mai întâi, episcopul Macarie a copiat o versiune prescurtată provenită de la Putna a letopiseţului început la curtea lui Ştefan cel Mare, ajuns până în anul 1525, dar o reia apoi şi o îmbogăţeşte cu informaţii noi. Cronica sa ne oferă o imagine encomiastică a binefăcătorilor săi, Petru Rareş şi fiul său, Ştefan, textul fiind scris într-un stil plin de înflorituri, de zorzoane anacronice de tip bizantin, sub influenţa cronografului Manases din Bizanţ. Despre vrăjmaşul său, domnitorul Iliaş, Macarie ne oferă un portret pe măsura nădufului acumulat în timp: O zavistie, fiară crudă, tigru mâncător de oameni, săgeată fără de fier, suliţă mai ascuţită decât toate….

În perioada primilor ctitori, Petru Rareş şi Macarie, a trăit şi s-a format la Mănăstirea Râşca un monah plin de evlavie şi smerenie, care a intrat în rândul sfinţilor BOR, Cuviosul Ioan de la Râşca. Cunoscut şi sub numele de Sfântul Ioan Arhiepiscopul, acesta era de loc din zona Sucevei, fiul lui Gheorghe şi al Anastasiei. A intrat în monahism la Mănăstirea Râşca, în anul 1560, ca fiu duhovnicesc al episcopului Macarie, ajungând egumen al mănăstirii, episcop de Huşi (1598-1605) şi de Rădăuţi (1598-1605), chiar mitropolit al Moldovei pentru o scurtă perioadă de timp. Purtător de Hristos, precursor al isihasmului, practicant fervent al rugăciunii inimii, Cuviosul Ioan avea darul facerii de minuni şi al înainte vederii. El a fost supranumit arhiepiscopul cel sfânt şi minunat de către cultivatul mitropolit al Moldovei, Dosoftei. Dascălul şi povăţuitorul său era un renumit sihastru al locului, Iov, care a trăit 30 de ani în pustiu şi a prevestit printre altele distrugerea Mănăstirii Râşca şi risipirea călugărilor de către turci, din anul 1574. Preveniţi din timp de viziunea sihastrului, toţi călugării din mănăstire, în frunte cu Cuviosul Ioan, s-au retras în munţii din apropiere, la pustnicul Iov, după ce au aruncat cele două clopote într-un iaz din apropiere (ele nu au mai fost niciodată recuperate) şi au îngropat obiectele de preţ.

Studiind vechi documente şi mărturii, oricine îşi poate da seama de intensa trăire duhovnicească şi spirituală a monahilor moldoveni din secolele XV şi XVI, perioadă în care Patericul românesc s-a îmbogăţit cu cei mai numeroşi sfinţi, dar şi de pierderea de substanţă în evoluţia lor morală şi sufletească din secolele XVII, XVIII, XIX şi XX. Tot din cartea arhiereului Narcis Creţulescu aflăm date inedite despre zavera călugărească din secolul al XVIII-lea, când numeroşi călugări erau schimbaţi de la o mănăstire la alta, după bunul plac al unor egumeni lacomi de câştig, unii dintre ei fiind spioni ruşi. Foarte mulţi călugări răzvrătiţi erau trimişi la Mănăstirea Râşca, care a ajuns în secolul al XIX-lea şi prizon politic, aici fiind închis timp de şase luni, începând cu 14 octombrie 1844, Mihail Kogălniceanu, din ordinul domnitorului Mihail Sturza, naşul său. A stat închis în clopotniţă, într-o cămăruţă cu cuptor, fiind păzit de un sergent, un caporal şi patru soldaţi din cavalerie. Aceleaşi surse vorbesc despre corupţia ierarhilor din secolul al XIX-lea, cu furături, risipă şi joc de cărţi, mănăstirile devenind adevărate cuiburi de scandaluri şi spoliere din cauza unor samsari civili şi călugăreşti de pe lângă Mitropolia Moldovei, protopopii de ţinuturi fiind consideraţi zbirii lui Atila.

Vorba cuviosului Narcis Creţulescu, pe care mulţi ierarhi de azi nu prea îl agrează: Cultura cu civilizaţia modernă ne-au perfecţionat în arta de a lustrui bubele cele vechi.

de Constantin SEVERIN