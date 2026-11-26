Cel mai important eveniment de la sfârşitul secolului trecut pentru destinul artei sacre medievale din Europa s-a consumat la Mănăstirea Probota, ctitoria şi necropola voievodului Petru Rareş, în liniştea plină de tensiune creatoare şi speranţă a unei echipe internaţionale de specialişti în restaurarea frescelor.

După ce biserica mănăstirii, situată într-o străveche vatră de sihaştri, a fost trecută în 1994 pe Lista Patrimoniului Mondial, împreună cu alte 7 cunoscute biserici cu picturi exterioare din Bucovina, în perioada 1997-2000 s-a derulat aici un impresionant proiect comun, UNESCO-România, sprijinit de guvernul Japoniei şi finanţat în principal de Japan Trust Fund. Rezultatul a depăşit toate aşteptările: prin procedee ultramoderne de decapare şi curăţare, descoperite şi puse în practică mai ales de cercetătorii japonezi, a fost posibilă îndepărtarea picturii de o calitate îndoielnică, din gropniţă, naos şi sfântul altar, realizată în anii ’40 ai secolului al XIX-lea, în stil neoclasic.

Pictura originală, din anul 1532, redată patrimoniului naţional şi universal, înfăptuită în registre mult mai ample ca în pronaos şi gropniţă, este uluitoare prin perfecţiunea şi pregnanţa spirituală a liniilor, armoniile cromatice uneori mai presus decât muzica, transparenţa diamantină a personajelor de o varietate tipologică extraordinară, dar mai ales prin compoziţiile simbolice şi complexe, care se adresează nu atât privirii, cât sufletului aflat în comuniune cu Dumnezeu. Prin această senzaţională restaurare, Probota se situează în prim-planul ierarhiei eterne a artei sacre europene, fiind o adevărată Capelă Sixtină a Moldovei.

Mănăstirea Probota – Capela Sixtină a Moldovei

Numele autorilor capodoperelor de la Probota au rămas până în prezent necunoscute

În timp ce picta tavanul Capelei Sixtine, între 1508 şi 1512, Michelangelo îşi descria astfel, într-un sonet, dulcea penitenţă datorată efortului supraomenesc de a întrupa veritabile copii ale perfecţiunii lui Dumnezeu, din poziţii adeseori imposibile: Cu barba-n cer, cu pieptul de harpie, / Pe gheb susţin povara cefei grele, / Mi-i faţa ca pestriţele podele, / Când pensula se scurge în prostie… Din păcate, numele autorilor capodoperelor de la Probota au rămas până în prezent necunoscute, dar putem bănui că ispravnicul lucrării, Grigorie Roşca, văr al lui Petru Rareş şi primul egumen al sfântului lăcaş, ulterior mitropolit al Moldovei, nu era străin de conceperea grandiosului program iconografic şi, probabil, mâna sa nu a ocolit nici pensula.

Ctitoria lui Petru Rareş, domnitorul căruia i se datorează amplul program iconografic al frescelor exterioare, care fac faima nordului Moldovei şi României, a fost sfinţită în 1530, an în care a fost ridicată şi biserica din Humor. Aceasta este de fapt a treia mănăstire construită în această frumoasă zonă, prima fiind realizată din lemn de stejar la sfârşitul secolului al XIV-lea, cunoscută sub numele Sfântul Nicolae din Poiană. Ştefan cel Mare a zidit în apropiere o a doua mănăstire, de piatră, destinată a fi necropola părinţilor săi, Bogdan şi Oltea, denumită de arheologi Probota Veche, ale cărei ruine se mai păstrează şi astăzi, la circa 200 de metri de impozantul ansamblu actual. La Probota Veche, arheologii au descoperit de fapt ruinele a două biserici, una fiind pictată şi în exterior, ambele distruse de alunecări de teren. Necropola voievodală din Probota a provocat rumoare în rândul ierarhilor vremii, deoarece domnii erau îngropaţi până atunci numai la Bistriţa şi Putna. Ş-au făcut besearecă de iznoavă, ca mai ghizdavă şi mai înfrămăşeţea, afirma despre aceasta episcopul Melchisedec, la sfârşitul secolului al XIX-lea.

În decursul timpului, s-a instituit aici o viaţă monahală autentică, cu respectarea normelor, cu monahi plini de smerenie şi evlavie, fapt dovedit şi de ridicarea din rândul acestora a numeroşi episcopi şi a trei mitropoliţi: Grigorie Roşca, Gheorghe Movilă şi Teodosie Barbovschi. Datorită puternicelor ziduri de apărare, cu drumuri de strajă şi contraforturi înălţate ulterior, aici se păstrau şi averile unor boieri, ca într-un fel de bancă a Moldovei medievale. Aflarea acestui lucru a provocat însă numeroase atacuri din partea tâlharilor, la sfârşitul secolului al XVI-lea mănăstirea ajungând într-o stare jalnică. Ea a fost refăcută de domnitorul Vasile Lupu, în anul 1646, dar lucrările au continuat şi în timpul domniei lui Dabija Vodă. Două puternice cutremure, în 1790 şi în 1893, au distrus complet numeroase construcţii din incintă, unele deja abandonate de călugării tot mai puţin numeroşi, iar lucrările ulterioare de refacere au desfigurat-o practic, deoarece au fost înzidite marile ferestre în stil gotic, a fost schimbat aspectul original al clisiarniţei, iar gropniţa, naosul şi sfântul altar au fost pictate în 1844, în culori de slabă calitate şi într-un stil neoclasic, apropiat de kitsch.

Sărbătorirea a 400 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare, în 1904, a atras atenţia asupra stării deplorabile a principalei ctitorii a fiului lui Ştefan cel Mare, semnal lansat mai ales de istoricul Nicolae Iorga, cel care a adus aici placa de mormânt a mamei celui mai faimos domn al Moldovei, Oltea.

Dosoftei s-a călugărit la Mănăstirea Probota

Cel mai cunoscut monah din decursul dramaticei fiinţări a Mănăstirii Probota a fost neîntrecutul cărturar Dosoftei, cel care a avut un rol major în istoria BOR şi a spiritualităţii noastre, fondatorul poeziei române literare. Născut în 26 octombrie 1624, Dimitrie Barila era feciorul unor mazili români de prin părţile Sucevei, Leontie şi Maria (Misira). După ce şi-a făcut studiile la o şcoală sprijinită de Frăţia ortodoxă ucraineană din Lvov, el a devenit monah de Probota, luându-şi numele călugăresc de Dosoftei. În chilia şi biblioteca din Mănăstirea Probota a început viitorul mitropolit al Moldovei să lucreze la opera sa duhovnicească şi literară, întemeietoare pentru cultura română. Deşi nu se ştie anul în care a devenit călugăr, este foarte probabil ca faptul să se fi petrecut în 1647, după ce Vasile Lupu a refăcut parţial sfântul lăcaş, deoarece în 1649 Dosoftei era deja ieromonah al mănăstirii. El a vieţuit aici circa 10 ani, făcând dese deplasări pentru studiu la Mitropolia din Iaşi, păstorită de un alt cărturar cu un rol important în istoria culturii şi spiritualităţii române, mitropolitul Varlaam.

Mănăstirea Probota – Capela Sixtină a Moldovei

Dosoftei era un tânăr intelectual poliglot, dintre limbile vechi cunoscând elina, latina şi slavona, iar dintre cele noi greaca, polona şi ucraineana, un foarte bun cunoscător al istoriei, un pasionat cercetător al vechilor hrisoave şi un renumit şi harnic tălmăcitor. Toate aceste calităţi l-au impus rapid în ierarhia BOR, în 1658 ajungând episcop de Huşi, la numai 34 de ani, în vremea domnitorului Gheorghe Ghica, iar din 1659, timp de 12 ani, a fost episcop de Roman. În 1671, cărturarul sucevean ajunge mitropolit al Moldovei, în timpul domniei lui Gheorghe Duca, iar din 1686 îşi petrece ultimii ani în exil, în Polonia, unde a plecat cu regele Jan Sobieski.

Nu a uitat niciodată mănăstirea în care a scris primele stihuri, contribuind şi la refacerea sa, iar în 1677, în speranţa de a fi mai bine protejată, a închinat-o Mănăstirii Ortodoxe din Ierusalim. Din nefericire, călugării greci de la Sfântul Mormânt nu se vor ocupa prea mult de starea acestei bijuterii de piatră, lemn şi culoare care adăposteşte în gropniţă rămăşiţele pământeşti ale domnului Petru Rareş, ale soţiei sale, Elena, şi ale fiului lor, Ştefan. Mitropolitul Dosoftei şi-a adus o contribuţie decisivă la înnoirea şi fortificarea ortodoxiei, fiind un inamic declarat al Reformei şi un mare protector al dogmei ortodoxe, deşi nu dispreţuia cărţile catolicilor apuseni. Celebra sa Psaltire în versuri, tipărită în 1673 la Uniev, în Polonia, este poemul fondator al liricii noastre culte, şi nu putem încheia această scurtă evocare fără a reda cunoscutele versuri ale Psalmului 136: La apa Vavilonului, / Jelind de ţara Domnului, / Acolo şedzum şi plânsăm / La voroavă ce ne strânsăm, / Şi cu inemă amară, / Prin Sion şi pentru ţară, / Aducându-ne aminte / Plângeam cu lacrămi herbinte (…).

Mănăstirea Probota – Capela Sixtină a Moldovei

Picturile din naos şi altar, punctul central al sfântului lăcaş

În afara recuperării frescelor originare atât de bine păstrate, de o prospeţime incredibilă, din gropniţă, naos şi sfântul altar, proiectul din anii 1997-2000 a avut în paralel şi alte obiective: cercetări arheologice în interiorul bisericii şi în incintă, crearea unui sistem modern de încălzire pe sub noua pardoseală de cărămidă, refacerea acoperişului de şiţă, restaurarea celor două turnuri de colţ ale incintei şi acoperirea lor cu şiţă, etc.

Biserica de dimensiuni monumentele (30 de metri lungime, aproape 30 de metri înălţime şi 9 metri lăţime, în dreptul absidelor) este construită în plan triconc amplu şi se remarcă prin eleganţa proporţiilor şi armonia volumelor, dar şi prin imensele ferestre gotice din pridvor şi pronaos, care dau naştere la efecte luminoase şi simbolice unice, prin acel joc elevat dintre gol şi plin. Intrarea în gropniţă se face printr-o uşă cu ancadrament în stil renascentist, acea împletire elegantă de linii drepte şi curbe, formele şi profilurile influenţate de Renaşterea italiană fiind pentru prima oară prezente la o biserică din Moldova.

Picturile din naos şi sfântul altar, realizate în cadre rectangulare de mari proporţii şi îmbinate într-o înlănţuire nemaivăzută, cu scene simbolice pline de lumină suprafirească şi dramatism, unele absolut noi în iconografia creştină, sunt cu adevărat punctul central al sfântului lăcaş, despre care se va mai vorbi şi scrie mult, de acum înainte. De neuitat sunt splendoarea luminii care izvorăşte din aceste făpturi apoape ireale, ritmurile melodioase ale siluetelor, modelajul mai rotund şi mai intim al formelor decât în pictura bizantină, încă un ecou al artei renascentiste, minuţioasa execuţie a costumelor şi chipurile de o expresivitate iluminantă. Unul din secretele reuşitei de excepţie a vechilor zugravi ai bisericii constă, fără îndoială, în mânuirea culorilor, acele ocruri brun-roşcate sau galbene, verde de pământ, siena arsă, albul pur sau extraordinara gamă de gri-uri colorate, care amplifică profunzimea şi exaltarea unor viziuni religioase.

Importanţa frescelor interioare, aduse recent la lumină în gropniţa, naosul şi sfântul altar ale mănăstirii este reliefată şi în lucrarea Mănăstirea Probota, publicată de Tereza Sinigalia şi Voica-Maria Puşcaşu, la Editura Meridiane, în anul 2000: Ceea ce este însă cu adevărat spectaculos este calitatea excepţională a picturii originale descoperite, atât sub raport plastic, cât şi tehnic (…). Cele două specialiste consideră, pe bună dreptate, că repictarea din anii ’40 ai secolului al XIX-lea a salvat pictura originală.

Undeva, în partea dreaptă a sfântului altar, Sfântul Ioan Gură de Aur poate fi văzut cu un cuţitaş în mână, tăind mâinile Mântuitorului şi aşezându-le pe Sfântul Disc. Cei care vor merge la Probota se vor înfrupta din povestea fără sfârşit a Pruncului Divin, din darurile negrăite ale unor mâini de zugrav anonim, prin care a lucrat Dumnezeu cel Vechi de Zile.

De Constantin SEVERIN